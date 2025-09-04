"La Gata" Fernández quiere ser presidente de Estudiantes de La Plata

Después de un largo tiempo sin entrevistas, Gastón "La Gata" Fernández reapareció públicamente y encendió la ilusión de los hinchas de Estudiantes de La Plata. En una charla íntima, repasó su recorrido como futbolista, remarcó su fuerte conexión con el club y deslizó una frase que abrió la puerta a un nuevo capítulo: "Mi historia con Estudiantes todavía no se terminó".

El ex jugador forjó una historia profunda con el Pincha, con múltiples etapas desde su llegada inicial en 2008. A lo largo de una década, protagonizó tres ciclos en el equipo y se convirtió en uno de los nombres más emblemáticos de la era reciente, tanto por su rendimiento como por su sentido de pertenencia. Su primer paso fue breve pero clave: llegó a préstamo y formó parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 2009, con gol en la final incluido. Al año siguiente, regresó para ser una de las figuras del conjunto de Alejandro Sabella que ganó el Torneo Apertura 2010, consolidando su estatus como referente.

Luego de una estadía continua hasta 2014, Fernández emigró a la MLS para jugar en Portland Timbers, aunque su salida no fue definitiva. En 2015 regresó al club para disputar una nueva Libertadores, y, más allá de dos experiencias breves en Universidad de Chile y Gremio de Porto Alegre, se mantuvo ligado a Estudiantes hasta su retiro en 2020.

En diálogo con Hugo Balassone, en su canal de YouTube, también recordó con emoción a Alejandro Sabella: "Fuimos privilegiados de tener a Sabella como entrenador. Fue un padre para nosotros", expresó, destacando el impacto humano del técnico campeón. Pero lo más resonante llegó cuando habló de lo que viene. Además de confirmar su deseo de continuar cerca del club, fue más allá: "Quiero prepararme para la parte dirigencial y sueño con ser presidente", dijo, dejando en claro que su vínculo con Estudiantes va mucho más allá de las canchas.