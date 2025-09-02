Copa País: La zona Patagonica se define en Neuquén a partido único

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinó en la noche del martes que la zona Patagónica de la primera edición de la Copa País, se jugará a partido único. En principio se iba a jugar un triangular en Neuquén, que licitó y gano la sede, entre la Liga de Río Grande de Tierra del Fuego, la Liga del Valle del Chubut con asiento en Trelew y el local LiFuNe.

En las últimas horas desde la isla, se confirmó que por razones, económicas y operativas, Rio Grande se bajó de la competencia. En definitiva, quedaron dos representativos, el neuquino y el chubutense.

Se decidió que la fase más austral de la competencia, la jugarán el domingo 14 de septiembre a partido único, la Liga de Fútbol de Neuquén y la de Trelew. Cotejo que se jugará en el estadio Libertador General San Martín de Atlético Neuquén en el barrio Bouquet Roldán.

El domingo 14 se jugará la final de la zona más austral de la competencia, Neuquén ante Trelew en Atlético Neuquén

Por el cotejo de vuelta de la segunda fase de la competencia, el seleccionado de Neuquén que orienta Rogger Gabriel Morales superó 3 a 1 al combinado de Bariloche, con tantos de Pablo Namuncurá, Axel Páez y Alejandro Díaz, mientras que César Gómez había puesto en ventaja a los de la zona lacustre rionegrina.