En la última noche como local de la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, la albiceleste goleó 3-0 a Venezuela en el Estadio Monumental, con un recital de Lionel Messi, quien anotó el primero y el tercero del encuentro. Lautaro Martínez puso el segundo y completó la victoria de la Argentina, en un partido cargado de emotividad que podría marcar la despedida de Messi en suelo argentino.

Al finalizar el encuentro, Lionel Scaloni confirmó que Messi no viajará al próximo partido contra Ecuador: “No va a viajar. Terminó cansado, tendría que haber salido pero no lo hizo por la emotividad del partido. Ha terminado cargado y tiene merecido pasar unos días con su familia”.

Además, sobre la victoria, destacó el crecimiento del equipo: “Los jugadores demostraron que aún ganando quieren seguir y se molestan cuando las cosas no salen. Eso también es crecimiento. El equipo dio muestras de que creció durante este tiempo”. El Gringo resaltó la relación de los futbolistas con la gente: “Siempre el equipo está y eso es lo positivo que tenemos. En cualquier faceta damos la cara. La conexión con el público es increíble".

Acerca de la consulta sobre el recambio, haciendo hincapié en la titularidad de Franco Mastantuono, el DT habló de la importancia de sumar juventud: "Es importante poner chicos jóvenes que nos dan frescura, eso es parte del crecimiento como equipo”. Por último, sobre lo que viene y la preparación, Scaloni fue cauteloso: “Falta mucho para el Mundial, nuestro objetivo es llegar de la mejor manera. Estamos felices de estar acá. No soy mucho de mirar lo que se consiguió, siempre hay que mirar para adelante”.