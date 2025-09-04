En una noche especial, Lionel Messi dio otra función más en el Monumental en la victoria 3-0 de la Selección Argentina ante Venezuela en lo que fue su último partido en el país por Eliminatorias Sudamericanas. La Pulga salió con sus hijos a la cancha, marcó dos grandes goles y fue ovacionado al principio, durante y en el final del partido. Tras el encuentro, el rosarino declaró y, entre otras cosas, no dio la certeza de su presencia en el próximo Mundial.

"Muchas emociones, sabiendo que era el último acá por los puntos. Vivi muchas cosas en esta cancha, buenas y no tanto. Pero es un privilegio siempre jugar acá en Argentina.”, comenzó el '10', que resaltó la posibilidad de que su familia entera estuviera en el palco esta noche: “Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Por muchos años tuve el cariño en Barcelona y mi sueño era tenerlo acá y por suerte lo tengo. Hace muchos años venimos disfrutando partido tras partido”.

No obstante, cuando fue consultado sobre si ya decidió que participará del próximo Mundial, Messi reconoció que irá paso a paso: “Es un poco lo que dije en su momento sobre el otro Mundial. Lo más lógico era que no llegue, pero ya estamos ahí… Estoy ilusionado, con ganas, pero voy día a día y partido tras partido”.

"Lo que sí está claro es que hoy era el último por los puntos acá. De ahora en más, día a día, tratando de sentirme bien y ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto. Si no estoy, la verdad la paso mal, prefiero no estar", dijo el astro argentino de 38 años. Así es que el hombre récord de la Selección Argentina (máximo goleador y con 194 presencias) empieza a abrazar de a poco el final de su trayectoria con la albiceleste.