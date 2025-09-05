Deportivo Rincón con la imperiosa necesidad de sumar para seguir en carrera

Este viernes desde las 15.30, en El Fortín de Maipú y Necochea, con la imperiosa necesidad de sumar para poder acceder a luchar por meterse en la lucha entre los cuatro primeros, Deportivo Rincón será visitante de Villa Mitre, los neuquinos en dos años de competencia en la categoría, intentarán romper el maleficio de no haber ganado nunca en Bahía Blanca. La cuaterna arbitral designada es la que conforman, como juez principal, Matias Ezequiel Billone Carpio (Liga de Córdoba), como asistentes, Emanuel Jose Serale (Liga de Córdoba) y Evelyn Romina Lujan (Liga de Deán Fúnes, Córdoba) y cuarto árbitro, Nicolás Dario Moreno (Liga de Olavarría).

El cotejo está dentro del marco de la octava fecha del Torneo Federal A 2025, para Zona 1 -uno de los Nonagonales- de la Fase Campeonato, Por la veda electoral en provincia de Buenos Aires, que regirá desde este sábado 6 a las 0, debido a las elecciones legislativas de medio término el domingo 7 en el distrito más poblado de la Argentina. De acuerdo con el Art. 5 de la Ley provincial Nº XI-1149-2024, las restricciones comienzan 48 horas antes de la elección. En este lapso se prohíben, la realización de espectáculos populares al aire libre o en espacios cerrados, así como fiestas teatrales, deportivas y cualquier tipo de reunión pública que no esté vinculada al acto eleccionario. Por ese motivo los partidos entre Villa Mitre de Bahía Blanca ante los neuquinos de Deportivo Rincón y Ciudad Bolívar que recibirá a Argentino de Monte Maíz se jugarán el viernes y no sábado o domingo.

El cotejo entre los bahienses y los del norte neuquino se transmitirá desde las 14 por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la operación técnica de José Ramón Paredes y el respaldo del equipo deportivo de Grito Sagrado.

Por tercera vez en la temporada, se volverán a medir Villa Mitre de Bahía Blanca y Deportivo Rincón, por segunda vez en el año se cruzarán en el estadio "Tricolor", en la emblemática barriada bahiense. En este 2025 los que hoy serán locales se impusieron en las oportunidades que se cruzaron.

Para el representante neuquino, no será un partido más. Pese a tener un año complicado, con las salidas de dos entrenadores, el mendocino Alejandro Juan Abaurre y el marplatense Duilio Botella, el fin de semana aún sin jugar por tener fecha libre, quedó muy bien parado de cara a las dos últimas fechas de la segunda fase.

Los resultados que se dieron entre sábado, domingo y lunes pasado beneficiaron a Deportivo Rincón, ya que los neuquinos tuvieron fecha libre, y apenas fueron alcanzados por Atenas de Córdoba que empató en Bahía Blanca ante Olimpo. La derrota de Cipolletti ante el líder Ciudad de Bolívar en el alto valle, el empate en Mar del Plata entre Kimberley y Villa Mitre de Bahía Blanca y el triunfo de Argentino de Monte Maíz en el sudeste Córdoba por 3 a 2 sobre Costa Brava de General Pico, también cayeron bien en el norte neuquino.

Los que orienta Pablo Castro saben que dependen de ellos para llegar a estar entre los cuatro primeros por el primer ascenso a la Primera Nacional 2026 y acceder al quinto lugar que te permitirá jugar la Copa Argentina del año venidero.

En la previa del partido ante los bahienses el mendocino Pablo Castro entrenador del elenco neuquino pasó por Grito Sagrado.