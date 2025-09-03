Gran optimismo en Rincón para el determinante duelo en Bahía Blanca

El nonagonal de la Zona Reválida del Federal A entra en su instancia de definición. Este viernes desde las 16hs el Deportivo Rincón visita a Villa Mitre de Bahía Blanca por la 8ma fecha donde el conjunto neuquino se juega gran parte de sus objetivos: Clasificar a la Copa Argentina y quedar a un paso de los cuartos de final por el ascenso.

Será un cotejo transcendental, considerados para muchos, uno de los juegos más importantes en la historia del club. Rincón viaja a Bahía Blanca sabiendo que un buen resultado lo mantiene en carrera por los objetivos, “Creemos que tenemos un buen plantel para hacer un buen partido en Villa Mitre. Tenemos mucha confianza porque vamos superando etapas en nuestro segundo año en la categoría y siempre tratando de mejorar. Vamos con mucha ilusión y confianza para poder hacer un buen partido “expresó Marcelo Rucci, dirigente de la institución del norte neuquino.

“Todos tenemos grandes ilusiones, pero sabemos que jugamos una categoría difícil, nos vamos planteando objetivos y ahora está en nuestras manos acceder a otra instancia y meternos en la Copa Argentina. Hoy vemos que ningún club es superior al Deportivo Rincón”.

La visita ante Villa Mitre es una medida de riesgo, ya que el elenco neuquino nunca pudo ganar en Bahía Blanca, aun que cortó la sequía de derrotas en su última presentación ante Olimpo donde igualó en cero “Creo que se puede ganar, no es mal resultado el empate. Nos posiciona de buena forma al último partido con Costa Brava. En esta zona hay una paridad muy importante”.

Además, el dirigente sindical, que en su etapa como Intendente de la localidad fue uno de los creadores del club, se refirió a la salida de botella de la dirección técnica, “Nosotros estamos acostumbrados siempre a ir para adelante, y si los DT no entienden eso, termina pasando lo que pasó. Trajimos 6 refuerzos nuevos de categoría asique estamos en condición de competir, no de buscar justificación de un posible resultado, es por ello que tomamos la decisión y pusimos un DT interino con el ADN del club y quedó demostrado en el último partido. No nos gustaba que partido tras partido cambiara medio equipo”, agregando además que “Pablo Castro es del club, fue interino y lo hizo bien en su momento. Hoy con un equipo competitivo lo podrá hacer bien. Está en manos de él y de los jugadores”.

El plantel de Rincón partirá hoy a la ciudad bonaerense donde se presentará el viernes 16hs, día y horario atípico, pero que quedó programado ya que en la provincia hay elecciones legislativas y no se puede hacer ningún evento deportivo 48hs antes del mismo. Si el león del norte consigue un buen resultado, podrá definir gran parte de su futuro la próxima semana ante Costa Brava de local.

Posiciones: Bolívar 14, Olimpo 12, Argentino MM 12, Atenas RC 8, Dep.rincón 8, Costa Brava 6, Villa Mitre 6, Cipolletti 5, Kimberley 2.