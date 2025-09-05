El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticó con dureza un polémico tuit publicado por el influencer libertario Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", en el que acusaba al senador Luis Juez de "usar a su hija con discapacidad para hacer política".

En una entrevista televisiva, Francos calificó el mensaje, que contenía otros agravios, como "inaceptable" y aseguró que el presidente Javier Milei "seguramente estará en desacuerdo" con ese tipo de expresiones.

Sin mencionar directamente a Parisini, el funcionario manifestó su rechazo al contenido del tuit: "No se puede considerar de ninguna manera la forma en la que se expresó este señor". Además, fue enfático al afirmar: "Repudio totalmente, me parece repudiable" y reveló que se comunicó con el influencer para pedirle disculpas.

Francos también defendió al senador Juez, destacando que "no se puede cuestionar a los que expresan una opinión diferente como la que hizo Juez, alguien que acompañó al Gobierno con varios proyectos".

Francos repudió el tuit de Gordo Dan contra Luis Juez

Mientras Francos realizaba estas declaraciones, "Gordo Dan" eliminó la publicación polémica de su cuenta en X, aunque el mensaje ya había sido viralizado en redes sociales. Al ser consultado, Francos sostuvo: "Me parece que borrarlo es lo que corresponde. Se habrá dado cuenta que lo que cometió es una barbaridad. No hay una excusa para esto, fue un exabrupto".

Por su parte, Daniel Parisini argumentó que "Gordo Dan" es una persona independiente que "no forma parte del gobierno" y que "expresa opiniones independientes", por lo que "no tiene supervisión alguna de ningún funcionario del Gobierno nacional".

Francos repudió el tuit de Gordo Dan contra Luis Juez

La controversia generada por el tuit también provocó un cruce entre Parisini y el diputado Oscar Zago, exlibertario y miembro del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Zago repudió el mensaje y escribió: "Es vergonzoso que en las cúspides del gobierno haya gente capaz de estas cosas. Dan asco. Lo repito una y mil veces. Cuiden al Presidente. Le pido al Presidente que se sume al repudio".

El influencer respondió con una frase ofensiva dirigida al legislador: "Reventá chupapijas". Zago volvió a confrontarlo con una pregunta retórica, etiquetando a la cuenta bot @TuitsBorrados, que registra tuits eliminados.