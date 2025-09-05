Cris Morena volvió a mostrarse en público este jueves durante uno de los conciertos de la banda Erreway en Buenos Aires, luego de la dolorosa pérdida de su nieta Mila Yankelevich, víctima de un accidente náutico en Miami. Frente a un estadio colmado, la reconocida productora pronunció un discurso cargado de emoción, en el que recordó con profundo cariño a la niña de 7 años, hija de Tomás Yankelevich, y también a la fallecida actriz Romina Yan, quien este viernes habría cumplido 52 años.

Desde el borde del escenario del Arena Buenos Aires, Cris Morena expresó: “Qué noche mágica, única, irrepetible, maravillosa! El cumple de Cami (Bordonaba, protagonista del espectáculo y de la serie Rebelde Way) y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!”.

La creadora de éxitos como Jugate Conmigo, Chiquititas y Casi Ángeles agradeció especialmente a Erreway y al público por su presencia. Conmovida, agregó: “Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina, que está con Mila y todos ustedes van a estar dándole su luz. ¡Gracias!”. Estas palabras fueron recibidas con una ovación que llenó el recinto.

Qué dijo Cris Morena en su reaparición pública

En su discurso, Cris Morena destacó el valor de Rebelde Way, la serie juvenil que lanzó la banda Erreway y que conquistó a miles de seguidores desde 2002. “A través de la música, la amistad, el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces importaban. Rebelde Way es amor, es pasión que explota. Es romper con lo que nos impide volar. Son esas ganas locas de vivir la vida”, afirmó.

Recordó también su propia transformación personal: “Rebelde Way me hizo rebelde, dejé lo cómodo y aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba”. Destacó que la rebeldía no significa confrontar, sino encontrar el propio camino y animarse a ir por más, sin conformarse con lo impuesto.

Ante la emoción de los fanáticos, la productora lanzó un llamado inspirador: “Escuchen, escuchen atentos, nuestra tierra necesita a los que tienen el coraje de soñar. De despertar su corazón. De correr riesgos para que la vida sea plena. De apasionarse”. Cerró con una frase que no estaba en sus notas: “En un mundo que parece sordo, mudo y ciego, ¡los rebeldes están vivos! Por eso hay que resistir”.

Cris Morena reaparece tras la muerte de su nieta

El accidente que conmocionó a la familia ocurrió a fines de julio en Miami, cuando un velero en el que participaban niñas argentinas en un campamento de verano fue embestido por una barcaza cerca del puerto. Mila Yankelevich, de 7 años, fue una de las víctimas fatales, junto a otra niña de 13 años. Además, otras tres chicas y una instructora de 19 años resultaron heridas, y días después se confirmó la muerte de otra niña argentina de 10 años.

Tras la tragedia, Cris Morena suspendió todas sus actividades para viajar a Estados Unidos y acompañar a su hijo Tomás en este difícil momento. En el momento del accidente, la productora se encontraba en Buenos Aires y tenía previsto viajar a Uruguay para continuar con las grabaciones de la serie juvenil Margarita.