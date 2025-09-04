Deportivo Rincón y Cipolletti tienen árbitros, días y horarios

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) notificó los horarios oficiales y las designaciones arbitrales, tan claves en esta parte de la temporada, para la octava fecha del Torneo Federal A 2025, para las dos zonas de la Fase Campeonato -Nonagonales- y los dos grupos de la Reválida. A dos fechas del final de la segunda fase, resta determinar quienes serán los ocho equipos que jugarán los play off por el primer ascenso a la Primera Nacional 2026, quienes serán los diez equipos que jugarán la Copa Argentina 2026 y quienes serán los dos equipos se perderán la categoría.

Por la veda electoral en provincia de Buenos Aires, debido a las elecciones legislativas de medio término el domingo 7 en el distrito más poblado de la Argentina. De acuerdo con el Art. 5 de la Ley provincial Nº XI-1149-2024, las restricciones comienzan 48 horas antes de la elección. En este lapso se prohíben, la realización de espectáculos populares al aire libre o en espacios cerrados, así como fiestas teatrales, deportivas y cualquier tipo de reunión pública que no esté vinculada al acto eleccionario. Por ese motivo los partidos entre Villa Mitre de Bahía Blanca ante los nequinos de Deportivo Rincón y Ciudad Bolívar que recibirá a Argentino de Monte Maíz se jugarán el viernes y no sábado o domingo.

Este viernes desde las 15.30, en El Fortín de Maipú y Necochea, con la imperiosa necesidad de sumar para poder acceder a luchar por meterse en la lucha entre los cuatro primeros, Deportivo Rincón será visitante de Villa Mitre, los neuquinos en dos años de competencia en la categoría, intentarán romper el maleficio de no haber ganado nunca en Bahía Blanca. La cuaterna arbitral designada es la que conforman, como jueez principal, Matias Ezequiel Billone Carpio (Liga de Córdoba), como asistentes, Emanuel Jose Serale (Liga de Córdoba) y Evelyn Romina Lujan (Liga de Deán Fúnes, Córdoba) y cuarto árbitro, Nicolás Dario Moreno (Liga de Olavarría).

El cotejo entre los bahienses y los del norte neuquino que se irradiará desde las 14 por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la operación técnica de José Ramón Paredes y el respaldo del equipo deportivo de Grito Sagrado.

Desde las 20 en Bolívar, jugarán el local ante los cordobeses de Argentino de Monte Maíz, allí impartirán justicia como árbitro principal Cristian Rubiano (Liga de Santa Rosa), como jueces de línea, Oscar Ariel Bono y Thomas Pasquetin, ambos de la Liga de Junín y en cáracter de cuarto árbitro, Camila Romero de la Liga de Tandil.

La fecha se completará el domingo, con dos partidos. En el Imperio del Sur, Cipolletti visitará a Atenas de Córdoba, con la necesidad de sumar de a tres, para todavía soñar e ilusionarse de llegar a la tercera fase y no quedar en la Reválida, desde las 16.30 con Jorge David Etem (Liga de Mendoza) como colegiado principal al que acompañarán corriendo por las líneas, Hugo Fleitas (Liga de Rosario) y Uvab Adriel Araya (Liga de Mendoza) con Matias Fernández (Liga de Mendoza) como cuatro árbitro.

A las 15.30 en General Pico, en el norte de La Pampa, Costa Brava será local de Kimberley de Mar del Plata, con la cuaterna sospechadas, polémicas y siempre cuestionada de Pablo Federico Nuñez (Liga de San Juan) como juez principal, al que siempre secundan, Marcelo Gabriel Gonzalez y Sirerol Mauro Gomez, ambos, también, de la Liga de San Juan, a los que se les adosa, como cuarto árbitro, Valentin Pompei -hijo del recordado Juan Pablo- de la Liga de Olavarría.