Dolor en Medicina: una estudiante de 20 años murió en plena clase por un cuadro súbito

Un profundo dolor atraviesa a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) tras la repentina muerte de una estudiante de20 años, ocurrida durante una clase en Cipolletti.

Según relató la decana Silvia Ávila, la estudiante Yanina Zampedri sufrió un cuadro compatible con muerte súbita mientras estaba en el aula junto a sus compañeros y docentes. “Se descompensó en clase y, lamentablemente, no respondió a las maniobras de reanimación”, expresó conmovida en diálogo con Mejor Informado.

En el lugar se encontraba un profesor especialista en terapia intensiva y otros médicos, que organizaron rápidamente un equipo de reanimación. Además, el espacio estaba equipado como área cardioprotegida, con desfibrilador provisto por la Asociación de Anestesia. Sin embargo, nada alcanzó.

“Se hizo todo lo posible, estaban todos los instrumentos y el personal mejor entrenado. Pero no hubo respuesta. Es un hecho terrible, que nos recuerda que esto puede ocurrir en cualquier momento y que como sociedad debemos estar preparados”, subrayó Ávila.

La estudiante fue trasladada de inmediato en ambulancia al hospital de Cipolletti, aunque nunca recuperó signos vitales.

Ávila señaló también que este doloroso episodio se suma a la reciente pérdida de otra joven de la carrera, oriunda de Bariloche, que falleció la semana pasada también por un cuadro súbito. “No nos terminamos de recuperar de una tragedia y nos golpea otra. Son chicas llenas de energía, de sueños, con toda una vida por delante”, expresó con tristeza.

El hecho generó conmoción en la comunidad universitaria y reavivó el debate sobre la necesidad de mayor capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y la identificación de espacios cardioprotegidos en instituciones educativas, deportivas y sociales.