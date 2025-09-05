Este domingo, la provincia de Buenos Aires llevará a cabo la renovación parcial de su Legislatura, con la elección de 46 diputados y 23 senadores provinciales. Además, los ciudadanos votarán para designar concejales y consejeros escolares en distintas localidades.

Los comicios estarán abiertos desde las 08:00 hasta las 18:00 horas y la veda electoral comenzó el viernes a las 08:00, extendiéndose hasta las 21:00 del domingo, tres horas después del cierre de las mesas de votación. Esta restricción prohíbe la difusión de propaganda política, encuestas y sondeos preelectorales.

Qué se puede y qué no en la veda electoral

La normativa vigente establece que quienes violen la veda podrán ser sancionados con multas que van desde 10.000 hasta 100.000 pesos, siempre que la infracción sea judicialmente acreditada. El Código Electoral contempla además penas de hasta tres años de prisión para quienes atenten contra el secreto del voto, y sanciones que van de dos meses a dos años de cárcel para quienes promuevan el voto o incentiven la abstención.

Según el Artículo 16 de la Ley 14.086, está prohibida la emisión de propaganda televisiva, radial o gráfica durante las 48 horas previas a la elección. Asimismo, las proyecciones sobre el resultado solo pueden difundirse luego de transcurridas tres horas desde el cierre de las urnas.

La legislación electoral también prohíbe la realización de espectáculos masivos, eventos teatrales, deportivos y cualquier reunión pública no vinculada al proceso electoral durante este período. Además, el Artículo 134 establece que quienes expendan bebidas alcohólicas el día de la elección pueden ser arrestados entre uno y seis meses.

Por esa razón, bares y boliches deberán permanecer cerrados desde la medianoche del domingo hasta el fin de la jornada electoral, y la restricción en la venta de alcohol comenzará a regir desde las 20:00 del sábado.

La veda electoral finalizará a las 21:00 horas del domingo, y la Ley Electoral bonaerense especifica que las multas para partidos políticos, federaciones, alianzas o agrupaciones municipales que incumplan los plazos de campaña oscilarán entre diez y sesenta haberes mensuales mínimos de la Administración Pública Provincial.

Buenos Aires renueva su Legislatura y aplica veda electoral

En cuanto a la distribución de bancas, en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima sección electoral se renovarán los senadores, mientras que en la Segunda, Tercera, Sexta y Octava se elegirán diputados. Cada sección reemplaza la totalidad de los escaños en una de las dos cámaras, con un esquema que se invertirá en las elecciones de 2027.

La provincia cuenta con más de 14 millones de votantes habilitados, entre los cuales se incluyen 1.015.233 extranjeros residentes. El proceso electoral se desarrollará en 41.189 mesas distribuidas en todo el territorio bonaerense.