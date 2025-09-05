Independiente Rivadavia hace historia en la Copa Argentina, clasificándose por primera vez a las semifinales del certamen que reúne a todas las categorías del fútbol nacional y para eso, el conjunto que dirige Alfredo Berti derrotó en tiempo regular a Tigre por 3 a 1 en el Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys.

Matías Fernández a los 15 minutos marcó la primera ventaja para los cuyanos, al término de una jugada que se inició en una mala salida del fondo del Matador. La pelota le quedó en los pies a Sebastián Villa que con mucha precisión asistió a su compañero para la definición cruzada, al segundo palo.

Con la apertura, Independiente se soltó y justificaba el resultado, pero en una jugada aislada de Jabes Saralegui, Tigre se lo empató. El mediocampista ofensivo que pertenece a Boca sacó un remate de larga distancia, fuerte y esquinado que hizo estéril el vuelo del cipoleño Ezequiel Centurión a los 20.

Definición

La definición de la llave, Independiente la encontró a los 27 del complemento, en una jugada de contra que manejó muy bien Villa. El colombiano tocó para Fernández entrando al área por la izquierda.

Con los ojos bien abiertos, el autor del primer gol sacó el pase hacia el centro para el ingreso de su compañero, Fabrizio Sartori, por la tercera calle, como si fuera una corrida de básquet.

Ya en el final, con la obligación de ir por todo en búsqueda de la igualdad, el ingresado Ezequiel Bonifacio terminó de sentenciar la noche con el 3 a 1 final.

En los festejos, vieron la roja el arquero Felipe Zenobio en Tigre y Pedro Souto en los mendocinos. Un gesto provocador del jugador del equipo ganador en contra de los hinchas del club bonaerense desató la furia del 1.

Formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Diego Sosa; Bruno Leyes, Santiago González; Jabes Saralegui, Elías Cabrera, José Romero, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Mauricio Cardillo, Franco Amarfil, Tomás Bottari; Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

La previa

La Copa Argentina cortará con la dulzura de la Selección Argentina esta noche en Rosario con el duelo de cuartos de final entre Tigre a Independiente Rivadavia de Mendoza con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

En cancha de Newell’s los cipoleños Ezequiel Centurión y Franco Amarfil buscarán darle a La Lepra una clasificación histórica. La presente edición ya es para los cuyanos un hecho trascendental ya que nunca habían logrado avanzar hasta la instancia de los 8 mejores del cuadro.

Alfredo Berti, técnico de los mendocinos, tiene a ambos regionales como una fija en el 11 inicial y el mediocampista fue elegido como el mejor en presentaciones recientes.

Enfrente, Diego Dabove también buscará hacer historia al frente de su Tigre. El Matador tampoco llegó nunca a las llaves de semis en la Copa por lo que hay mucha expectativa y se espera mucho público de victoria en las tribunas del Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys.

De esta llave saldrá el rival para el ganador de la esperada llave entre Racing y River, por lo que habrán muchos ojos atentos a las acciones en Rosario que se ponen en marcha a las 21:30.