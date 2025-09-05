Pasó en Neuquén el campus de desarrollo de básquet femenino U17

Con miras en el Campeonato Sudamericano U 17 de Básquet que se disputará en Paraguay, desde el 20 al 26 de octubre, el seleccionado Argentino realizó esta semana su primer campus de desarrollo para visualizar jugadores de todo el país. En Neuquén, se realizó uno de los dos pautados en Femenino, que contó con presencia de jugadoras de diferentes clubes de la provincia.

A lo largo de los últimos años, hubo una buena presencia de jugadoras neuquinas dentro de la selección nacional, entre ellas las más destacadas como Natasha Kolff y Julia Bosques, ambas siendo mundialistas.

A lo largo de los tres días, El plantel trabajó en instalaciones del Estadio Ruca Che, reformado y en grandes condiciones por motivos de sus 30 aniversarios, y también el club Centro Español, y Biguá fueron sedes de entrenamientos.

Los Campus se desarrollaron en doble turno e incluyeron evaluaciones físicas, trabajos de técnica individual y la incorporación de conceptos de juego. A partir de lo evaluado en ambos campamentos, se conformará una preselección de 16 jugadoras.

En el grupo que trabaja en Neuquén hubo varias jugadoras de clubes neuquinos: Hanna Quintero, Sofía Delucchi, Abril Fernández y Clara Remolina (Independiente); Delfina Pérez Velázquez, Isis Inda, Charo Sepúlveda y Ernestina Pacheco Kolff (Centro Español) y Amparo Arévalo (Perfora).