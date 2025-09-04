Neuquén fue sede de una Jornada Federal de Capacitación CAB en el Ruca Che

En el marco de la reinauguración del histórico Estadio Ruca Che, la Federación de Básquet de Neuquén y la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) llevaron adelante una nueva edición de las Jornadas Federales de Capacitación, con la presencia de dirigentes y representantes de clubes de toda la provincia.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la CAB, el neuquino Sergio Gatti, quien destacó la importancia de impulsar espacios de formación y gestión estratégica en cada región del país.

Acompañaron la jornada referentes de distintas áreas de la CAB: Verónica Rindone (Gerente de RRHH y Educación), quien presentó los programas educativos y de capacitación del Instituto CAB; Diego Gestal (Director de Infraestructura), quien compartió los lineamientos de la Guía de Inspección y estándares para la competencia segura; y Lucas Flossi (Coordinador de Redes Sociales y Contenidos), quien desarrolló la estrategia comunicacional y digital aplicada al crecimiento de clubes y federaciones.

Los principales ejes trabajados fueron la expansión del básquet argentino, la modernización de la gestión institucional, los avances del Departamento de Integridad y del Departamento de Comunicación, además de la propuesta integral de formación y capacitación profesional que impulsa el Instituto CAB.



La iniciativa en Neuquén se suma a las jornadas ya realizadas en Corrientes y Salta, consolidando una agenda federal que continuará replicándose en distintas ciudades del país. Estos encuentros fortalecen el vínculo entre clubes, federaciones y la dirigencia nacional, promoviendo una cultura dirigencial con capacidad de planificación, profesionalización y trabajo en red.