Los centros de Maher Carrizo a la cabeza de Jano Gordon le dieron la victoria a Vélez sobre Central Córdoba en la final por la Supercopa del fútbol argentino.

Y al término del duelo en cancha de Rosario Central, su mánager Ricky Álvarez valoró a las inferiores, el valor de los nuevos nombres surgidos en el club de Liniers.

“Es el sello de la fábrica, una alegría para todos, pero para que los chicos de la fábrica también vean que desde acá se puede. Para eso necesitamos de los nombres de experiencia, de jerarquía y se ha armado algo muy lindo”, resumió el ex futbolista y ahora dirigente.

Valorando la llegada de los mellizos Barros Schelotto a la conducción técnica de la primera, el joven directivo declaró: “Vimos en ellos un cuerpo técnico exigente. Están cómodos en el club. Vamos por más”.

Segunda copa

Desde la llegada de los Barros Schelotto es la segunda vuelta olímpica que da el club, ya que también se había impuesto a Estudiantes de La Plata por la Supercopa internacional.

Además, el equipo de Liniers se encuentra clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores, será rival de Racing. En el Clausura marcha como escolta de River en la zona B y continúa con la promoción de nuevos valores. Su próximo compromiso será ante Huracán en el ámbito local.