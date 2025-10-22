Dos bicicletas robadas con diferencia de pocas horas generaron indignación de vecinos en Centenario

Bicicletas al asalto: el enojo de los vecinos

Centenario se despertó con dos nuevos robos de bicicletas en menos de un día, provocando indignación y miedo en los habitantes. La inseguridad parece no dar respiro, y los hechos ocurridos este martes 21 dejan a más de uno preguntándose cómo pueden ocurrir estas situaciones en plena ciudad y a plena luz del día.

Cortaron el candado y se llevaron la ilusión

Una vecina del Casco Viejo había adquirido hace pocos días una bicicleta tipo mountain bike. Con esfuerzo había logrado pagar la primera cuota y esperaba disfrutar de su nuevo rodado.

El martes por la mañana, afuera de la Cooperativa Obrera, en Ingeniero Ballester y Pasaje Baigorria, alguien cortó el candado y se llevó la bicicleta de color negra y roja, marca Slp rodado 29. Como si fuera una burla, el candado quedó tirado en el lugar.

Por ahora, no hay datos sobre la cantidad de delincuentes, y buscan testigos o cámaras de seguridad que puedan aportar información.

Un segundo robo, casi en simultáneo

Horas antes, otro episodio de la misma naturaleza ocurrió en la calle Antú, entre Honduras y Lugones. Cámaras de seguridad registraron a un hombre y una mujer observando la vivienda, y tras regresar unos minutos después, tomaron una bicicleta todoterreno Olmo, negra con calcomanías rosa flúor, escapando a toda velocidad por la calle, incluso en contramano, mientras vehículos y peatones circulaban por el sector.

Los vecinos aseguran que nadie advirtió que se trataba de un robo en ese momento, pero la grabación dejó en evidencia la audacia de los delincuentes y el riesgo que corren los habitantes de la ciudad.

La pregunta que queda flotando

Mientras la Justicia y la policía investigan los casos, los vecinos esperan que la visibilidad de los hechos sirva para identificar a los responsables y evitar que vuelvan a repetirse.