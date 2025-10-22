Tiraron residuos patógenos en una calle de Neuquén y encendieron la alarma sanitaria

La Municipalidad de Neuquén encontró más de 25 kilos de medicamentos vencidos que habían sido arrojados en la vía pública y alertó a la ciudadanía por su peligrosidad.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, comentó que se trata de residuos patógenos que fueron dejados en un contenedor en la vía pública, sobre la calle Tierra del Fuego al 300: “Es un hecho preocupante en la ciudad de Neuquén, que tiene un programa muy valioso para la disposición final y segura de medicamentos vencidos o en desuso”, expresó.

El funcionario agregó que “todos los prestadores, clínicas e institutos de salud saben cómo tienen que disponer esos elementos” y recalcó que la Municipalidad realiza la recolección en cada uno de los establecimientos para garantizar que sean tratados y desechados correctamente. “Es un elemento patógeno que va a incineración en un horno pirolítico como corresponde. En la ciudad de Neuquén tenemos un programa que implica también un compromiso de los prestadores y de los vecinos”, sostuvo Baggio.

Federico Caro, director de Fiscalización Ambiental, alertó que “un medicamento dispuesto en cualquier lugar amerita que personas con desconocimiento lo utilicen para venderlo o consumirlo, lo que genera un disturbio bastante importante y un perjuicio de la salud. Frente a esto, activamos un protocolo inmediato de desinfección en el lugar y pudimos detectar un número importante de medicamentos ofensivos en el lugar”.

El funcionario recordó que los vecinos que quieran deshacerse de medicamentos pueden hacerlo en cualquier farmacia donde se encuentran los recipientes habilitados para tal fin: “Luego pasa la empresa recolectora de patógenos a retirarlo y lo trata en un horno pirolítico para una disposición segura. Le pedimos a todos los vecinos que tengan en la mesita de luz, en la heladera, o en la alacena un medicamento que lo acopien y lo lleven a cualquiera de las farmacias de la ciudad de Neuquén y, de esta forma, nos quedamos seguros de que estamos cuidando el ambiente, al río, las bardas y la tierra porque un medicamento mal dispuesto contamina”