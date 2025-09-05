Franco Colapinto finalizó 17° el Gran Premio de Monza, válido por la fecha 16 del campeonato de Fórmula 1 que se llevó Max Verstappen de Red Bull, relegando a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Otro fin de semana que hará ruido en Alpine, con la penúltima posición de Colapinto y con Pierre Gasly apenas por delante del sudamericano.

El templo de la velocidad suponía un gran desafío para el equipo francés que decidió largar con dos estrategias distintas, el argentino con los neumáticos medios y el europeo con los duros. De entrada, la buena noticia para ambos fue el quedo del Saucer de Nico Hulkenberg, razón por la cual en lugar de partir 18°, el piloto nacional lo hizo desde una posición más adelante en la grilla.

El punto fue que en carrera se fueron dando situaciones que hicieron que los compuestos de los neumáticos se mantuvieran más de lo imaginado y la exigencia fue pasando y las vueltas cumpliendo.

Para cuando se detuvo en boxes, Colapinto había dado 34 de las 53 previstas. Regresó con los duros al fondo de la grilla de donde nunca más pudo salir.

Lo de Gasly fue aún más extraño porque la detención se dio recién con un par de giros por completar. Le alcanzó apenas para terminar 16°, una posición por encima de su compañero, cerrando un pelotón que en carrera se completó con el Aston Martin de Lance Stroll. Antes ya había abandonado Fernando Alonso con un auto de la misma marca y Hulkenberg arriba del complicado Sauber.

Vuelta a vuelta de Colapinto

inal de la carrera. Ganó Verstappen. Colapinto penúltimo, posición número 17, sólo por delante de Stroll y detrás de Gasly. Mal fin de semana en Monza para el argentino.

Vuelta 53. Gasly supera a Colapino. Mala carrera para los dos Alpine.

Vuelta 51 de 53. FInalmente Gasly entra a boxes, lo que permite que Colapinto avance por delante suyo. El argentino está 16°.

Vuelta 49 de 53. Piastri devuelve la posición a Norris. Desde la radio, el equipo les ordena: "ahora a competir". Lidera Verstappen.

Vuelta 47 de 53. Norris para en boxes. Se demora demasiado, pero logra volver a pista por detrás de su compañero Piastri. Lidera Verstappen. Una falla en la pistola neumática del neumático izquierdo, desata el conflicto en McLaren.

Vuelta 45 de 53. Entra Piastri a boxes para el cambio de neumáticos. Terminará con los blandos.

Vuelta 44 de 53. Colapinto continúa en el fondo de la grilla.

Vuelta 41 de 53. Choque de Sainz de Williams con Bearman de Haas. La carrera no se detiene.

Vuelta 38 de 53. Verstappen cambia neumáticos. Norris pasa a liderar la competencia. Verstappen también pasó de medios a duros y deberá remontarla desde el tercer lugar.

Vuelta 37 de 54. Colapinto último.

Vuelta 34 de 53. Colapinto a boxes para el cambio de neumáticos. Entró 12°, salió último, en el puesto 18 que son los autos que siguen en carrera. Finalmente se fue a los duros para ya no parar más. El tiempo de detención fue de 2.08 segundos.

Vuelta 31 de 53. Gasly supera a Colapinto que se pasó en la curva 1. Bloqueo, los neumáticos no dan más, pero no entra a boxes todavía. Puesto 12.

Vuelta 30 de 53. Colapinto se mantiene en pista. Brillante administración de los neumáticos. Si el plan era terminar con los duros, la estrategia comienza a revisarse. Pasa a la posición 12.

Vuelta 25 de 53. Alonso con problemas en el Aston Martin. Fin de carrera para él. Colapinto avanza.

Vuelta 24 de 53. Colapinto estira la permanencia en pista sin errores. Sigue 13°.

Vuelta 22 de 53. Colapinto llega a la posición número 13, pero todavía no se ha detenido.

Vuelta 20 de 53. Problemas para Gasly. Se pasa en la curva 12 y pisa la tierra. Se le escapa Colapinto.

Vuelta 19 de 53. Primera detención para cambiar neumáticos. Oliver Bearman del equipo Haas. Salió con los duros.

Vuelta 15 de 53. El trencito sigue armado en Monza. Se preparan para el cambio de neumáticos. Verstappen, Norris y Piastri en posiciones de podio. La Ferrari de Leclerc marcha cuarta.

Vuelta 14 de 53. Verstappen da cátedra. La velocidad le sienta bien a su auto y le toma una ventaja superior a los 4 segundos al McLaren de Norris.

Vuelta 13 de 53. Hadjar supera a Colapinto. El sudamericano vuelve al puesto 17. La mala es que tiene por detrás a Gasly y podrían ordenarle alguna maniobra desde boxes.

Vuelta 11 de 53. Colapinto pasa a ser el 16° porque superó a Hadjar de Red Bull. Ocon de Haas fue penado con 5 segundos y también quedará detrás del argentino.

Vuelta 6 de 53. Piastri supera a Leclerc y es el nuevo tercero. Verstappen, Norris y Piastri en la punta. Colapinto se mantiene 17°, dos lugares más adelante que Gasly. Hulkenberg finalmente abandonó.

Vuelta 4 de 53. El argentino sigue en la misma posición 17, al fondo de la grilla. Verstappen vuelve a la punta de la carrera.

Vuelta 2. Colapinto se mantiene 17°. Avanzó uno por la dificultad mecánica del Sauber de Hulkenberg.

Largada muy sucia por parte de todos los autos de punta. Norris pisó la tierra y Verstappen se pasó en la primera chicana. El neerlandes está puntero, pero le ordenan devolver la posición al de McLaren. Manda Norris, por ahora segundo el de Red Bull.

Problemas en el Sauber de Hulkenberg, se va a boxes. Colapinto partió 17°.

10:01 Vuelta de reordenamiento. El argentino comienza con neumáticos medios, su compañero de equipo duros.

La previa

El argentino viene cumpliendo un fin de semana irregular, donde su mejor actuación se vio en los últimos ensayos del sábado, cuando fue 14°. Ya en clasificación no pudo mantener semejante ritmo y retrocedió algunos casilleros, pero acelerará por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien renovará contrato con Alpine por dos años más.

El auto que tiene al argentino arriba de la segunda butaca comenzó el fin de semana siendo manejado por Paul Aron, el piloto de reservas del equipo francés, quien tampoco pudo hacer mucho y se ubicó 20°.

La función de los dos autos de la escudería fue tan lineal en el primer día que Pierre Gasly se ubicó 18° en ambas salidas, por lo que quedó claro los problemas que tiene la escudería para poner un auto veloz sobre el circuito.

El único aspecto positivo para el argentino es que, con el mismo monoposto, giró poco más de un segundo más rápido que el estonio, quien hizo un trompo, pero afortunadamente no provocó daños.

Colapinto, además, completó 30 vueltas al trazado, con lo importante que resulta para él sumar kilómetros al volante de un auto de la máxima categoría.

Ferrari y McLaren en el primer día

A juzgar por el primer día en pista, McLaren y Ferrari se presentan como los más veloces en Monza.

Lewis Hamilton se quedó con el mejor tiempo en la primera salida: 1 minuto 20 segundos y 117/1000. Escoltado por su compañero Charles Leclerc a 169/1000.

Para la segunda, ya cuando Colapinto se había calzado el casco, Lando Norris llevó a su McLaren a volar en 1 minutos 19 segundos y 878/1000, relegando nuevamente a Leclerc por 83/100.

La gran sorpresa del día la dio Carlos Sainz que con el Williams se metió entre los tres mejores de ambos turnos del viernes. Oscar Piastri, líder del campeonato de pilotos con McLaren quedó cuarto, a 181/1000 de su compañero Norris.