Fórmula 1: floja clasificación de los Alpine en el Gran Premio de Italia

En Monza, se disputa una nueva fecha del calendario anual de la Fórmula 1. En la clasificación del día sábado, que ordenará la largada del domingo, los Alpine no pudieron pasar de la Q1, quedando Franco Colapinto en el puesto 18, por delante de su compañero de equipo Piere Gasly.

Si bien ambos autos mejoraron con relación a las pruebas del viernes, en la primera manga de clasificación ambos Alpine no pudieron pasar el filtro, quedando eliminados rápidamente. Franco Colapinto mejoró sus tiempos con relación a sus primeras vueltas e hizo su mejor registro personal del fin de semana, pero no le alcanzó para pasar a la Q2, haciendo un registro de 1:19.992 y se ubicó 18°.

Por su parte Pierre Gasly, que tuvo una vuelta de 1:20.103 y quedó 0.111 por detrás del piloto argentino, quedando ambos eliminados para la Q2, y por delante de Liam Lawson. Lance Stroll de Aston Martin (17°) e Isack Hadjar de Racing Bulls (16°) completaron los últimos 5.

En la Q2, quedaron en el camino y ocuparan el lote del medio en la largada: Esteban Ocon de Haas (15°), Alex Albon de Williams (14°), Carlos Sainz de Williams (13°), Nico Hülkenberg de Sauber (12°) y Ollie Bearman de Haas (11°)

El Gran Premio de Italia se disputará en el circuito de Monza desde las 10am del domingo, contará con un recorrido total de 306 kilómetros distribuidos en 53 vueltas.