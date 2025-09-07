¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 07 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Otra jornada difícil

Colapinto, tras Monza: “Me sentí muy solo durante toda la carrera”

El piloto argentino terminó 17° en el Gran Premio de Italia y se mostró muy crítico con su actuación y el acompañamiento del equipo Alpine

Por Marcelo Figueroa
Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 17:01
PUBLICIDAD
Colapinto, visiblemente frustrado en Monza, cerró el Gran Premio de Italia en el 17° puesto con su Alpine

El argentino Franco Colapinto no logró cumplir con las expectativas en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Monza, y finalizó en el 17° puesto con su Alpine. Tras la bandera a cuadros, el piloto pilarense no ocultó su malestar y dejó frases contundentes sobre lo ocurrido: “La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros. Me quedé con un poco de bronca. Me sentí muy solo”.

Colapinto había largado 17°, incluso por delante de su compañero Pierre Gasly. Sin embargo, con el desarrollo de la competencia llegó a caer hasta la 18ª posición tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin). En el tramo final apenas pudo superar al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y volvió a ubicarse en el puesto de partida.

El argentino inició con neumáticos medios y se mantuvo así durante 33 vueltas antes de cambiar al compuesto duro, pero nunca encontró ritmo competitivo. Incluso llegó a reportar un calambre en plena carrera, aunque el bajo rendimiento del motor Renault ya lo había condicionado desde la jornada previa.

El contraste con lo ocurrido una semana antes fue notorio. Colapinto venía de lograr su mejor resultado en la categoría con un 11° lugar, pero en Monza se topó con una dura realidad que él mismo resumió con autocrítica y descontento por la falta de acompañamiento de su equipo.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD