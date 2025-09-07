Colapinto, tras Monza: “Me sentí muy solo durante toda la carrera”

El argentino Franco Colapinto no logró cumplir con las expectativas en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Monza, y finalizó en el 17° puesto con su Alpine. Tras la bandera a cuadros, el piloto pilarense no ocultó su malestar y dejó frases contundentes sobre lo ocurrido: “La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros. Me quedé con un poco de bronca. Me sentí muy solo”.

Colapinto había largado 17°, incluso por delante de su compañero Pierre Gasly. Sin embargo, con el desarrollo de la competencia llegó a caer hasta la 18ª posición tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin). En el tramo final apenas pudo superar al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y volvió a ubicarse en el puesto de partida.

El argentino inició con neumáticos medios y se mantuvo así durante 33 vueltas antes de cambiar al compuesto duro, pero nunca encontró ritmo competitivo. Incluso llegó a reportar un calambre en plena carrera, aunque el bajo rendimiento del motor Renault ya lo había condicionado desde la jornada previa.

El contraste con lo ocurrido una semana antes fue notorio. Colapinto venía de lograr su mejor resultado en la categoría con un 11° lugar, pero en Monza se topó con una dura realidad que él mismo resumió con autocrítica y descontento por la falta de acompañamiento de su equipo.