Violento asalto a un pastor en Cipolletti: lo encañonaron y le robaron dos autos

Un violento robo conmocionó esta madrugada al barrio Parque Norte de Cipolletti, cuando dos delincuentes armados irrumpieron en la vivienda de un pastor evangélico de 76 años y se llevaron todo lo que pudieron, incluyendo dos autos con los que huyeron a toda velocidad.

El episodio ocurrió cerca de las 3:30 de la mañana, en la casa ubicada sobre Germán Valle al 1800, a pocos metros de la delegación local de la Policía Federal. Una vecina fue la primera en notar algo extraño: vio salir un vehículo a toda velocidad y, aunque pensó que era su vecina, enseguida advirtió que algo no estaba bien y dio aviso al 911 Río Negro Emergencias.

Al llegar el móvil policial, los efectivos se encontraron con José Bruno Penizzotto, líder del Ministerio Acércate a la Vida, quien les contó la pesadilla que acababa de vivir. Según relató, dos hombres ingresaron por la fuerza al domicilio, uno de ellos con un arma en la mano, y bajo amenazas lo obligaron a entregar sus pertenencias.

Tras revisar el lugar, los ladrones escaparon con dos vehículos de la víctima: un Volkswagen Taos beige y un Volkswagen Up blanco. Hasta el momento, no hay rastros de los autos ni de los autores del hecho.

En el lugar trabajó el gabinete de criminalística, mientras se revisan las cámaras del 911 y otras de la zona para intentar reconstruir el recorrido de los delincuentes.