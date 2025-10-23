La desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, jubilados buscados hace 12 días en Rocas Coloradas, Chubut, tuvo un giro inesperado tras la aparición de un testigo que aportó información relevante a la Policía.

El hombre se presentó en la Comisaría de Kilómetro 8 y aseguró haber visto la camioneta que pertenecía a Kreder, pero esta vez conducida por dos sujetos desconocidos que parecían estar “perdidos”. Este dato despertó un fuerte interés entre los investigadores, quienes ahora enfocan sus esfuerzos en verificar esta versión.

El relato del testigo

Según el relato del testigo, el vehículo fue observado cerca del basural, con rumbo hacia Caleta Córdova, y coincidía en características con la camioneta encontrada el pasado viernes en Cañadón Visser, en la misma zona. Sin embargo, en lugar de la pareja de jubilados, el auto estaba manejado por dos hombres.

Ante esta declaración, las autoridades comenzaron a revisar con urgencia las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en Caleta Córdova y Kilómetro 8 para confirmar o descartar la presencia del vehículo con esos ocupantes en el lugar y horario indicados.

Este nuevo indicio se suma a otra denuncia anónima recibida a través del 134, que señala que la pareja podría haber sido víctima de un intento de robo con armas en Rocas Coloradas. El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó la existencia de esta denuncia, que provino de una persona que también sufrió un intento de robo en ese sector, pero logró escapar.

Testigo clave en caso de jubilados desaparecidos en Chubut

La investigación continúa abierta y con nuevos elementos que podrían ser clave para esclarecer el destino de Pedro Kreder y Juana Morales, mientras la comunidad sigue atenta a cualquier novedad sobre este caso que conmociona a la provincia.