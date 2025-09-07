Cristiano Ronaldo, entre el empujón y el abrazo: las dos caras del astro portugués

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista, y no solo por los dos goles que anotó en la goleada 5-0 de Portugal sobre Armenia por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El capitán luso fue tendencia en redes sociales por dos episodios extrafutbolísticos que mostraron sus dos facetas: la reacción dura contra un aficionado y, en contraste, la ternura con un pequeño fanático.

El primer episodio ocurrió en el hotel de concentración, donde un hincha burló la seguridad e intentó acercarse para tomarse una foto con el astro portugués. Lejos de acceder, Ronaldo lo empujó para sacárselo de encima y se negó al pedido. El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó, generando opiniones encontradas. Mientras algunos criticaron la reacción, otros defendieron el derecho del delantero a preservar su espacio.

La otra cara de la historia se vio horas más tarde en el estadio de Ereván. Durante la ceremonia previa al partido, el niño que acompañó a Cristiano no pudo contener la emoción y rompió en llanto. Esta vez, el portugués mostró su lado más humano: lo abrazó y lo contuvo, en una imagen que conmovió a millones de fanáticos alrededor del mundo.

Incluso el propio Ronaldo compartió el momento en redes sociales con un mensaje especial: “Ayer hice un nuevo amigo. Agradecido por el amor y el apoyo de cada día y espero que todos puedan seguir sus sueños”.

En lo deportivo, el delantero de 39 años sigue vigente: firmó un doblete y fue clave para que Portugal mantenga el liderazgo en su grupo y quede cada vez más cerca de asegurar el pasaje al Mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.