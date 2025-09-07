El brasileño que no encontró respuestas ante Argentina: “Todos eran Messi”

La noche en que Argentina aplastó a Brasil por 4-1 en el estadio Monumental sigue generando repercusiones, y esta vez fue Wesley, el joven lateral derecho brasileño, quien sorprendió con su sinceridad. Titular aquella jornada, el defensor reveló la sensación de impotencia que vivió su equipo frente a la Albiceleste.

“Ellos estaban en una noche en la que todos eran Messi. No teníamos nada para hacer, fue eso”, confesó Wesley, quien recientemente se mudó del Flamengo a la Roma por más de 29 millones de dólares. A pesar de la ausencia de Lionel Messi por lesión, Argentina mostró un nivel colectivo que dejó sin respuestas a Brasil.

El joven brasileño destacó el aprendizaje que dejó aquel partido y aseguró que, pese a la goleada, la clasificación al Mundial estaba asegurada: “Gracias a Dios ya estamos clasificados. No se acabó el mundo porque perdimos”.

Aquel partido, además de la contundencia, tuvo momentos de alta calidad técnica: el segundo gol de Enzo Fernández incluyó una secuencia de 34 toques iniciada por Nicolás Otamendi. Los otros tantos fueron obra de Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone. En redes, la selección argentina recordó la histórica noche con un video dedicado a Messi, reforzando la magnitud del triunfo.

Wesley debutó con Brasil días antes del duelo frente a Argentina, jugando apenas 11 minutos en la victoria 2-1 ante Colombia. El Monumental fue su primer partido completo con la Canarinha y, según sus palabras, marcó un antes y un después: “Ahora se puede ver ese aprendizaje. Estamos mostrando en el campo lo que queremos, y eso es muy importante”.

Hoy comparte vestuario en la Roma con Paulo Dybala y Matías Soulé, y asegura que aquella experiencia frente a Argentina moldeó su perspectiva sobre la calidad y la determinación que exige el más alto nivel del fútbol sudamericano.