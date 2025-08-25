Después de acceder agónicamente a cuartos de final de la Copa Libertadores, River tendrá una difícil serie frente al Palmeiras, que dejó atrás sin problemas a Universitario. Con vistas a ese duelo, el Verdão acaba de cerrar la incorporación de Andreas Pereira, proveniente del Fulham de la Premier League.

El mediocampista ex Manchester United será nuevo jugador de Palmeiras tras un acuerdo que ronda los 10 millones de euros. Por el momento no hay presentación oficial, pero las partes ya están intercambiando documentación para concretar la operación y que el volante se sume cuanto antes a las filas del elenco paulista.

Pereira nació en Bélgica durante la etapa profesional de su padre Marcos en ese país. Se formó en las inferiores del Manchester United, donde debutó en 2014, pero pasó por muchos clubes a lo largo de su carrera e incluso ya volvió a Brasil en 2021 para jugar en Flamengo, donde consiguió la Copa Libertadores en 2022 antes de retonar a Europa para jugar en Fulham.

La trayectoria del volante de 29 años incluye equipos como Granada y Valencia en España o Lazio en Italia. A pesar de que fue campeón con Flamengo en 2022, previamente vivió un momento que lo marcó al cometer un error que derivó en el gol que le dio la Copa Libertadores justamente al Palmeiras en la final de la competencia un año antes y privó al Mengão de una nueva consagración.

Palmeiras y un mercado muy activo

En busca de una nueva conquista copera, los paulistas estuvieron muy activos en materia de refuerzos y con la llegada de Pereira superarán los 40 millones de euros invertidos en este mercado de pases. La llegada de Ramón Sosa, otro proveniente de Premier League, se suman a otros refuerzos de peso como Vitor Roque, Paulinho o Facundo Torres, que llegaron al inicio de la Libertadores.