Tras la victoria 3-0 de Argentina sobre Venezuela en el Monumental, Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi no será parte del partido contra Ecuador en Guayaquil. "Viene de una lesión y terminó cansado; tendría que haber salido, pero no lo hizo por la emotividad del partido", explicó el director técnico en conferencia de prensa.

Con dos entrenamientos realizados después del encuentro, Scaloni analiza varias opciones para reemplazar al astro argentino en el once inicial. La primera alternativa es Alexis Mac Allister, quien no pudo jugar ante Venezuela por llegar tarde tras perder su vuelo a Argentina. Su ingreso modificaría la ubicación de Thiago Almada, quien se adelantaría en el campo.

Por otro lado, Nico Paz, una de las jóvenes promesas del proceso de renovación, podría tener su segunda titularidad consecutiva en Eliminatorias. El delantero suma cuatro partidos con la selección mayor y una asistencia, y su presencia en el partido frente a Ecuador sería un paso más en su consolidación.

Otra opción en la consideración de Scaloni es Giuliano Simeone, quien ha participado en los últimos seis partidos clasificatorios con dos titularidades y cuatro ingresos desde el banco. Su inclusión implicaría un cambio táctico, jugando más abierto por la banda y requiriendo ajustes en el mediocampo para mantener el equilibrio.

Además, el entrenador contempla la posibilidad de formar un doble nueve con Lautaro Martínez y Julián Álvarez, reemplazando a Messi con un delantero extra. Esta variante podría servir como un test táctico pensando en futuros compromisos y en optimizar el ataque.

Franco Mastantuono, quien tuvo su primera titularidad frente a Venezuela, podría perder su lugar en Guayaquil si Scaloni decide darle oportunidad a otros futbolistas para suplir la ausencia de Messi.

Scaloni busca reemplazo para Messi ante Ecuador

En paralelo, el técnico debe resolver quién cubrirá la baja por suspensión de Cuti Romero en la defensa. Todos los indicios apuntan a Leonardo Balerdi, el central del Olympique de Marsella que ha ganado protagonismo en la selección y se posiciona como la tercera opción para la zaga tras la lesión de Lisandro Martínez.

Scaloni continúa probando y ajustando el equipo en las prácticas previas al viaje a Guayaquil, con la intención de definir el once titular que enfrentará a Ecuador sin la presencia de su máxima figura.