El show del Dibu: beso, atajada con la nuca y chicana a Julián Álvarez

Nadie en la Selección Argentina duda de que Emiliano “Dibu” Martínez tiene personalidad de sobra. Tras mantener su arco en cero ante Venezuela, el arquero volvió a robarse todas las miradas durante la última práctica antes del viaje a Guayaquil para cerrar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La cuenta oficial de la Albiceleste compartió un video que resume el show del Dibu: empezó con un beso a la cámara, continuó con atajadas espectaculares durante el calentamiento y siguió con un mano a mano que dejó boquiabiertos a sus compañeros. Marcos Acuña y José Manuel López sufrieron la reacción felina de Martínez, pero fue Julián Álvarez quien protagonizó el momento más divertido. Tras recibir un remate “pichado” del delantero de River, el Dibu respondió con humor: “Che, Araña, ¿dónde vas, bobo?”, desatando las risas del resto del plantel.

El entrenamiento tuvo aún más acción: Nahuel Molina disparó con fuerza y la pelota parecía imposible de detener, pero Dibu, en un gesto que mezcló reflejos y locura, la despejó ¡con la nuca!, evitando el gol y dejando a todos sorprendidos.

Martínez será titular este martes, desde las 20, en Guayaquil. Tras su participación con la Albiceleste, regresará a Inglaterra para sumarse al Aston Villa, luego de que se cayera su pase al Manchester United. Aun así, sigue siendo una de las figuras del fútbol argentino, con un estilo que combina talento, humor y un toque de locura que lo convierte en un verdadero showman dentro y fuera de la cancha.