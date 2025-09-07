El Superclásico de Reserva entre Boca y River que se jugó este fin de semana por la 8ª fecha del torneo Proyección dejó el preocupante saldo de dos lesiones similares: Baltazar Blum y Giorgio Constantini sufrieron roturas del ligamento cruzado anterior. Tanto el futbolista del Xeneize como el del Millonario debieron abandonar el campo y tendrán un largo tiempo de inactividad.

La primera lesión se produjo a los 33 minutos del primer tiempo por el lado de River, cuando cayó al suelo el volante oriundo de Brasil que ya vio minutos en primera bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo. El mediocampista deberá ser operado para, a partir de allí, empezar un prolongado proceso de reacondicionamiento físico.

Por su parte, a falta de 5 minutos para el final del partido, Blum cayó al piso tras disputar una pelota y de entrada se temió lo peor. El zurdo juvenil del Xeneize regresaba de una inactividad de un año a causa de la misma lesión, pero en la rodilla de la pierna derecha. Su malestar dejó preocupados a sus compañeros, conscientes del esfuerzo hecho para volver a acompañarlos desde adentro del campo de juego, máxime con lo que representa una lesión semejante en esta etapa crucial para cualquiera que aspire a una carrera profesional.

Fue empate

En lo deportivo, el Superclásico que se jugó en el predio de Boca terminó en empate con el gol del Alexander Woiski, el argentino proveniente de España que River sumó como apuesta en el último mercado de pases.

En el Xeneize, el técnico del equipo sigue siendo Mariano Herrón, luego de su salida como interino de la primera división y más allá de las especulaciones en torno al inicio de una trayectoria como DT fuera del club presidido por su amigo, Juan Román Riquelme.