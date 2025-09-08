Independiente podría reabrir su estadio para recibir a Banfield

Independiente podría volver a su casa este sábado, cuando enfrente a Banfield por el Torneo Clausura de Primera División. Luego de una reunión entre la dirigencia del club y la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), la clausura del estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini podría levantarse en las próximas horas.

El pasado 20 de agosto, la violencia interrumpió el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, que terminó suspendido por los serios incidentes registrados en las tribunas. Como consecuencia, el estadio fue clausurado y el Rojo quedó eliminado del certamen continental.

La sanción también provocó la suspensión del encuentro por el torneo local ante Platense, que debía jugarse el 24 de agosto en Avellaneda.

Ahora, tras presentar un nuevo protocolo de seguridad y con algunas modificaciones solicitadas por APreViDe, la dirigencia espera la aprobación definitiva para que el equipo pueda recibir a Banfield con público este sábado desde las 16.45.

Entre los cambios más relevantes, se resolvió que tanto APreViDe como la policía bonaerense tendrán mayor injerencia en el operativo de seguridad, con el objetivo de evitar nuevos hechos de violencia.

De confirmarse en las próximas horas, Independiente volverá a jugar en su estadio con aforo completo, en un partido clave para dejar atrás los episodios que golpearon fuerte a la institución.