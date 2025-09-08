A poco más de seis meses para el encuentro, la Finalissima entre Argentina y España tiene cuatro sedes que se candidatean a recibirla. El encuentro entre los campeones de América y Europa, estipulado para la última semana de marzo de 2026, evalúa a cuatro estadios ubicados en cuatro distintos continentes para la realización del esperado encuentro.

Según el portal El Desmarque, las opciones son el histórico Centenario de Montevideo en Uruguay, el Lusail Stadium de Doha, escenario del Mundial 2022 realizado en Qatar, el Hard Rock Stadium de Miami en los Estados Unidos y el tradicional Wembley Stadium de Londres, que albergó anteriormente la Finalissima, duelo que en junio de 2022 quedó en favor de la Selección Argentina, goleando 3-0 a Italia.

Wembley quiere repetir

La Catedral del Fútbol emergió como una de las posibilidades para el Argentina-España. El estadio más emblemático de Inglaterra, ubicado en Londres, se ofreció como sede buscando nuevamente albergar el encuentro con el antecedente de 2022. En aquel duelo, la albiceleste de Lionel Scaloni goleó a Italia y se hizo con la primera edición del trofeo frente a una multitud de argentinos que viajó desde distintos lugares del Viejo Continente.

Argentina es el vigente campeón de la Finalissima tras vencer a Italia en Wembley en junio de 2022.

El Centenario, el candidato sudamericano

Sorpresivamente, el escenario de la capital uruguaya emergió como deseo de la selección española. Desde La Roja pretenden que la Finalissima se pueda disputar en la ciudad de Montevideo. Esto iría alineado con la voluntad de FIFA por celebrar en marzo los 100 años de la Copa del Mundo y entregarle a la ciudad que fue la primera sede de una final del certamen la sede.

El Hard Rock llevaría el duelo a Estados Unidos

El estadio que fuera la sede de la final de la Copa América de Estados Unidos 2024 es otra de las opciones. Un moderno escenario que ya sabe lo que es recibir eventos de gran magnitud marcaría la tendencia del país norteamericano de albergar los grandes eventos futbolísticos de los últimos años en la víspera del Mundial 2026.

Lusail, el gran recuerdo argentino

Otra de las alternativas es el escenario en el que Argentina se hizo con la tercera estrella. Una vez más buscando albergar eventos deportivos como representante de Medio Oriente, Qatar estaría por delante de Arabia Saudita como candidato y su estadio más importante tendría a priori más fuerza que la opción de Estados Unidos o el Centenario.