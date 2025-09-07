Con dos bajas confirmadas, Argentina ya piensa en Ecuador

La visita de Argentina a Ecuador, en el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, marcará el cierre de la instancia previa al Mundial de Estados Unidos, México, Canadá 2026. Lionel Scaloni plantea las modificaciones para el cotejo que se jugará en Quito, sabiendo que Messi y “Cuti” Romero no estarán en el once inicial.

Con la confirmación de que Argentina cerrará en el primer lugar de las Eliminatorias, y que Ecuador ya está clasificado al Mundial del 2026, el cotejo será de compromiso, aunque Lionel Scaloni estaría pensando en el rodaje juvenil para el cotejo del martes 20hs.

Sabiendo que Messi fue desafectado por descanso, y que Cristián Romero se pierde el juego por suspensión, Scaloni planifica varios cambios. En principio Lautaro Martínez estaría en el ataque junto a Julián Álvarez, mientras que en defensa, Leonardo Balerdi ocuparía la zaga central junto a Otamendi.

El Toro estaría de titular ante Ecuador

Por otro lado, Alexis Mac Allister volvería al 11, y ocuparía el mediocampo remplazando a Franco Mastantuono. El resto de los puestos repetirían con relación al triunfo 3-0 ante Venezuela.

El domingo por la tarde será un nuevo ensayo. El lunes Scaloni hablará en Conferencia de prensa previo al viaje a Ecuador por la tarde noche.

Las Eliminatorias Sudamericanas ya tiene sus 6 equipos clasificados de forma directa al Mundial del 2026, solo queda determinar el 7mo puesto de repechaje donde se lo disputan Venezuela (18) y Bolivia (17).