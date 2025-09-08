La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas se vive en el Grupo Prima Multimedios

Este martes en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital se podrá vivir a pleno última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y el partido que sostendrán en Guayaquil, Ecuador ante Argentina desde las 20.

El encuentro se transmitirá desde las 19.45 por las emisoras del Grupo Prima Multimedios AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

La Selección Argentina jugará su último partido como visitante en las eliminatorias de la Conmebol en el marco de la fecha 18 de las rumbo al Mundial 2026. Será el último partido oficial del año, ya que el calendario marca una gira por Estados Unidos en octubre, con amistosos ante Venezuela en Miami y contra Puerto Rico en Chicago, mientras que en noviembre habrá compromisos en Angola e India.