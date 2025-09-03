Un Scaloni emocionado, habló del “último baile” de Messi y el caso del Dibu Martínez

En la víspera de un nuevo cotejo de Eliminatorias Sudamericanas, donde Argentina recibe a Venezuela en el Monumental, Lionel Scaloni dio la habitual conferencia de prensa donde habló de todo, haciendo foco en el último partido de Messi en Eliminatorias, Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que irá a la cancha y él mismo lo disfrute porque lo merece".

El DT de la selección no confirmó al 11 titular, pero sostuvo que pondrá lo mejor que tiene. Nicolás Otamendi se recuperó y estará desde el inicio, Mac Allister está descartado y Messi será de la partida, en lo que marcará como el último cotejo del capitán como local por eliminatorias "Por lo que declaró Leo, va a ser un partido especial, emotivo, lindo. Si es verdad que será su último acá por Eliminatorias, hay que disfrutarlo y yo voy a ser el primero. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que irá a la cancha y él mismo lo disfrute porque lo merece".

Por su parte, se refirió al momento que está viviendo Emiliano Martínez, luego de su frustrado pase al Manchester United. Al arquero campeón del mundo lo ve bien, siempre positivo, pero remarcó que “Vamos a ver si Dibu pierde continuidad en su club, no nos vamos a adelantar. Entiendo que, si se quedó, seguirá todo normal. Queremos que juegue. Pero no es una decisión mía. Ya veremos”.

El momento emotivo del mediodía se dio cerca del final, luego de responderle a un periodista que le había preguntado “si haberlo dirigido (A Messi) fue lo más importante que le pasó en su vida futbolística”. Luego de la pregunta, el DT preguntó ¿Está llorando? No era mi intención", dijo Scaloni. El periodista Maxi De Vita Lemus, quien con la voz quebrada dijo: “Me diste la alegría más grande de mi vida”.

Además, volvió a confirmar que no se sabe si se jugará, o no, la Finalissima con España en Marzo, y tampoco tiene confirmaciones de rivales para la ventaja de amistosos previos al mundial. “La idea es jugar un partido en Argentina” dijo.

Argentina se enfrentará a Venezuela por la fecha 17 de la Eliminatorias Sudamericanas, sabiendo que se aseguró el primer lugar con los actuales 35 puntos, diez más que Ecuador y Brasil, Uruguay tiene 24 junto a Paraguay y Colombia 22. Venezuela está en repechaje con 18, Bolivia 17, Perú 12, y Chile sin chances con 10.