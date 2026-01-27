La Policía de Río Negro, a través de la Comisaría 32°, difundió un aviso de búsqueda de persona para localizar a Héctor Oscar Lozano, un hombre de 78 años que se encuentra ausente y presenta una condición de salud que requiere atención.
Desde la fuerza indicaron que el caso se encuentra activo y que se solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar datos que permitan dar con su paradero.
Descripción física del hombre buscado
Características generales
-
Nombre completo: Lozano Héctor Oscar
-
Edad: 78 años
-
Contextura: delgada
-
Altura: 1,60 metros
-
Cabello: semi calvo
-
Ojos: marrones
-
Tez: blanca
-
Bigote: canoso
Señas particulares
-
Cicatriz en la parte frontal de la cabeza
-
Falta de un diente delantero del lado izquierdo
-
Utiliza dentadura postiza
Vestimenta al momento de ausentarse
Según el parte oficial, al momento de ausentarse vestía:
-
Remera manga corta color gris
-
Bermuda verde oscuro con palmeras
-
Gorra negra
-
Zapatillas negras
Condición de salud
Las autoridades informaron que Héctor Oscar Lozano padece Alzheimer, motivo por el cual la búsqueda reviste especial urgencia y se solicita extremar la atención ante cualquier dato relevante.
Qué hacer si tenés información
Cualquier persona que pueda aportar información útil sobre su paradero debe comunicarse de inmediato al:
-
911
-
Unidad policial más cercana
La colaboración ciudadana es fundamental para avanzar en este tipo de búsquedas y garantizar una pronta localización.