La Policía de Río Negro, a través de la Comisaría 32°, difundió un aviso de búsqueda de persona para localizar a Héctor Oscar Lozano, un hombre de 78 años que se encuentra ausente y presenta una condición de salud que requiere atención.

Desde la fuerza indicaron que el caso se encuentra activo y que se solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar datos que permitan dar con su paradero.

Descripción física del hombre buscado

Características generales

Nombre completo: Lozano Héctor Oscar

Edad: 78 años

Contextura: delgada

Altura: 1,60 metros

Cabello: semi calvo

Ojos: marrones

Tez: blanca

Bigote: canoso

Señas particulares

Cicatriz en la parte frontal de la cabeza

Falta de un diente delantero del lado izquierdo

Utiliza dentadura postiza

Vestimenta al momento de ausentarse

Según el parte oficial, al momento de ausentarse vestía:

Remera manga corta color gris

Bermuda verde oscuro con palmeras

Gorra negra

Zapatillas negras

Condición de salud

Las autoridades informaron que Héctor Oscar Lozano padece Alzheimer, motivo por el cual la búsqueda reviste especial urgencia y se solicita extremar la atención ante cualquier dato relevante.

Qué hacer si tenés información

Cualquier persona que pueda aportar información útil sobre su paradero debe comunicarse de inmediato al:

911

Unidad policial más cercana

La colaboración ciudadana es fundamental para avanzar en este tipo de búsquedas y garantizar una pronta localización.