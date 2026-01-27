¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 26 de Enero, Neuquén, Argentina
Búsqueda policial activa

Buscan en Río Negro a un hombre de 78 años con Alzheimer

La Policía de Río Negro activó un aviso de búsqueda para dar con el paradero de Héctor Oscar Lozano, de 78 años, quien se encuentra ausente y padece Alzheimer.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Lunes, 26 de enero de 2026 a las 22:18
La Policía de Río Negro, a través de la Comisaría 32°, difundió un aviso de búsqueda de persona para localizar a Héctor Oscar Lozano, un hombre de 78 años que se encuentra ausente y presenta una condición de salud que requiere atención.

Desde la fuerza indicaron que el caso se encuentra activo y que se solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar datos que permitan dar con su paradero.

Descripción física del hombre buscado

Características generales

  • Nombre completo: Lozano Héctor Oscar

  • Edad: 78 años

  • Contextura: delgada

  • Altura: 1,60 metros

  • Cabello: semi calvo

  • Ojos: marrones

  • Tez: blanca

  • Bigote: canoso

Señas particulares

  • Cicatriz en la parte frontal de la cabeza

  • Falta de un diente delantero del lado izquierdo

  • Utiliza dentadura postiza

Vestimenta al momento de ausentarse

Según el parte oficial, al momento de ausentarse vestía:

  • Remera manga corta color gris

  • Bermuda verde oscuro con palmeras

  • Gorra negra

  • Zapatillas negras

Condición de salud

Las autoridades informaron que Héctor Oscar Lozano padece Alzheimer, motivo por el cual la búsqueda reviste especial urgencia y se solicita extremar la atención ante cualquier dato relevante.

Qué hacer si tenés información

Cualquier persona que pueda aportar información útil sobre su paradero debe comunicarse de inmediato al:

  • 911

  • Unidad policial más cercana

La colaboración ciudadana es fundamental para avanzar en este tipo de búsquedas y garantizar una pronta localización.

