La escudería Alpine F1 confirmó que Christian Horner, ex director deportivo de Red Bull Racing, forma parte de un grupo de inversores que explora la posibilidad de adquirir una participación en la escudería. El movimiento se produce en un contexto de fuerte revalorización de los equipos de Fórmula 1 y de conversaciones preliminares para una eventual venta parcial del capital.

Desde el equipo señalaron que no es un secreto que Otro Capital, actual accionista con el 24% de Alpine, ha mantenido contactos exploratorios ante el creciente interés por ingresar al campeonato. El restante 76% continúa en manos de Renault Group, que conserva el control mayoritario de la estructura deportiva.

Según aclaró Alpine en un comunicado oficial, cualquier acercamiento o negociación se está llevando adelante exclusivamente con los accionistas actuales, y no directamente con la dirección operativa del equipo. En ese marco, Horner aparece como parte de un consorcio inversor, aunque por el momento no trascendieron cifras ni el alcance concreto de una eventual operación.

El interés se explica también por el contexto financiero del paddock. En 2025, Forbes valoró a Alpine en 2.080 millones de dólares, reflejando el impacto del crecimiento sostenido de la Fórmula 1 a nivel comercial. Horner, que estuvo 20 años al frente de Red Bull y conquistó ocho títulos de pilotos y seis de constructores, quedó libre tras su salida definitiva del equipo en septiembre, lo que abre la puerta a su regreso a la categoría desde un rol distinto al deportivo.