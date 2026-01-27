El norte de Neuquén atraviesa condiciones meteorológicas de inestabilidad, tormentas y fuertes ráfagas de viento. Mientras que en la zona del Alto Valle aún no se hicieron presentes las tormentas pronosticadas, en el norte neuquino la gran cantidad de agua ya ha provocado problemas.

Desde Manzano Amargo hacia Huinganco y Andacollo se han registrado fuertes lluvias y vientos, los cuales alcanzaron los 50 a 60 km/h, provocando complicaciones en las localidades.

Según información meteorológica, el sistema de tormentas comenzará a desplazarse hacia el noreste de la provincia, con eventos aislados previstos sobre la jurisdicción de Rincón de los Sauces y Añelo, zonas clave por su actividad hidrocarburífera .

En videos compartidos por vecinos se pueden ver calles totalmente inundadas y annegadas en zonas como Andacollo, con un fuerte caudal de agua corriendo en los caminos de tierra.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, a través de la Dirección Provincial de Protección Civil, anticiparon que la inestabilidad continuará durante el miércoles, con un aumento de la actividad eléctrica el jueves y viernes.

Las autoridades provinciales indicaron que se mantiene un monitoreo constante de la situación a través del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, el SIEN y los organismos de emergencia.

Además, se solicitó a la población mantenerse informada exclusivamente por canales oficiales.

Por otro lado, para la zona de Neuquén Capital se espera un viernes y sábado con tormentas eléctricas y un leve descenso de temperatura. El resto de la semana será muy caluroso con máximas de 40° este jueves en el Alto Valle.