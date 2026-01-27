La construcción del puente en la calle Anaya de la ciudad de Neuquén registra un 70% de avance; y la postal urbana, a escasos meses del inicio de obra, es totalmente distinta. Mucho contribuyó en ello la reciente llegada de las enormes vigas, cuyo proceso de colocación comenzó de inmediato. La tarea es ardua, ya que se trata de 18 vigas en total.

La obra la realiza el gobierno de la Provincia del Neuquén, y es parte fundamental de un plan integral de saneamiento y sistematización del sistema hídrico urbano. Por su magnitud tiene jerarquía de “histórico” y fue diseñado no sólo para garantizar el correcto escurrimiento de aguas, sino también para contribuir al ordenamiento territorial y darle respuesta al crecimiento sostenido de la ciudad.

Los trabajos están destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos y son considerados claves para el saneamiento y reapertura del brazo Todero del río Limay, un curso de agua que fue cerrado en 1972. El puente no sólo permitirá restablecer el cauce de ese brazo (es decir, reabrirlo), sino que además contribuirá al mejoramiento del tránsito.

Es parte de una planificación que aborda el comportamiento del Arroyo Durán y su vinculación con el río Limay, para recuperar lo que se conoce como funcionalidad hidráulica, que a lo largo de las décadas fue progresivamente alterada por la urbanización.

El proyecto fue elaborado a partir de estudios específicos e incluye la construcción de puentes, como así también tomas de agua, estructuras de ingreso y descarga de caudales, además de otras intervenciones complementarias.

Las vigas

Desde la gestión que conduce el gobernador Rolando Figueroa se indicó que las 18 vigas estructurales a las que se hizo mención conectan los estribos laterales con la fila central y constituyen la base sobre la cual se desarrollarán las próximas fases constructivas.

En los próximos días, una vez finalizado el montaje, se avanzará con las tareas de arrastramiento y colocación definitiva, para luego ejecutar la losa estructural y la carpeta de rodamiento, que completarán la superficie de circulación.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 472 días y fue adjudicado mediante licitación pública a la empresa ARCO SRL, que inició la obra en junio de 2025. La inversión asciende a 6.243.166.053,48 pesos y es financiada a través del Fondo Hídrico Provincial.

Las obras corresponden a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén.