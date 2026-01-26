El Flamengo de Río de Janeiro se ha tomado muy en serio la responsabilidad de defender el título de campeón tanto en el Torneo Brasileirao como en la Copa Libertadores de la Conmebol en su edición 2026, y para seguir jerarquizando el plantel que conduce Filipe Luis tiene prácticamente cerrado un fichaje que será récord para el fútbol sudamericano.

Según avanzaron desde Brasil, el Mengao ya alcanzó un acuerdo con el club inglés West Ham para la compra de Lucas Paquetá, surgido de sus propias divisiones inferiores, a cambio de 42.200.000 millones de euros, lo que equivale a casi 50 millones de dólares si se tiene en cuenta la moneda que suele utilizarse en el mercado de pases de Sudamérica.

Si todavía no puede darse por hecho el regreso del mediocampista de 28 años es porque resta acordar cómo será la forma de pago. Mientras Flamengo pretendía poder abonarlo en un plazo de tres años, el club inglés exigió que sean 18 cuotas, es decir, la mitad de ese lapso de tiempo. En las últimas horas, sin embargo, habrían acercado posiciones.

La posición del propio Paquetá fue determinante para que la operación pudiera concretarse, porque ya había manifestado que no tenía intenciones de volver a jugar para los Hammers. Y en West Ham, por su parte, una serie de tres victorias consecutivas sin el brasileño dieron la certeza de que podían seguir adelante por él, sobre todo cuando recibirán una muy importante suma de dinero por un futbolista que solo participó de uno de los cinco partidos disputados en enero.

De resolverse los detalles y acordarse la transferencia, Lucas Paquetá regresará al fútbol brasileño después de ocho años en Europa, donde además de defender la camiseta de West Ham jugó para Milan en Italia y Olympique de Lyon en Francia.

Gerson, el más caro hasta la fecha

Este año ya se había roto el récord del fichaje más caro del fútbol sudamericano con el arribo de Gerson a Cruzeiro a cambio de 26 millones de dólares procedente del Zenit de San Petesburgo. El poderío económico de los equipos brasileños en la región acrecentó la brecha en los últimos años, donde fueron muchos los fichajes rutilantes.

Hasta finales de 2025 el récord pertenecía a Palmeiras, que había desembolsado 25.500.000 de dólares para sacar a Vito Roque de Barcelona, tras una cesión en Betis, y presentarlo como refuerzo estelar para disputar el Mundial de Clubes en Estados Unidos.