Raphinha, delantero de Brasil que se encuentra con su Selección a la espera del último partido por Eliminatorias Sudamericanas el martes ante Bolivia como visitante, difundió un video en el que sintió discriminación a su hijo por parte de un empleado del parque Disney París.

Las imágenes muestran como una de las ardillas de peluche, características de este tipo de atracciones, se acerca a un grupo de niños a los que saluda con mucho cariño. Sin embargo, no se detiene en el hijo de Raphinha, lo que el atacante del Barcelona sintió como un acto de discriminación.

“Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño”, escribió el futbolista en sus redes sociales. Al mismo tiempo que cuestionó: “¿Por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?”

La madre del niño, quien estuvo en el lugar de los hechos con la intención de disfrutar unos días de recreación, acotó en el mismo sentido que el empleado evitó deliberadamente el contacto con Gael, tal el nombre del menor. “Le dio las dos manos a la niña para no tener que tomar la suya”, expuso Natalia Rodrigues Belloli.

Acciones a seguir

La familia de Raphinha todavía no ha confirmado si accionará por la vía legal en contra del parque por este acto al que califican como de discriminación o si quedará en una exposición pública a través de redes.

Lo concreto es que el video se viralizó rápidamente, provocando mucho rechazo en redes sociales. Se espera también que la comitiva del parque pueda explicar lo sucedido en París durante el fin de semana.