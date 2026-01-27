Javier Milei volvió a mostrarse en la calle junto a su militancia y eligió Mar del Plata como escenario para defender su gestión y redoblar promesas. Tras su paso por el Foro de Davos, el Presidente encabezó este lunes una caravana libertaria en la ciudad balnearia, donde aseguró que su gobierno avanza a paso firme y prometió cambios profundos en el corto plazo. “Vamos a tener leyes de un país razonable”, afirmó.

A bordo de una camioneta y con un megáfono en la mano, Milei recorrió la zona de Güemes y Avellaneda, acompañado por su hermana Karina Milei, el ministro del Interior Diego Santilli y dirigentes de La Libertad Avanza. La actividad formó parte del denominado “Tour de la Gratitud”, una serie de recorridas que el Presidente realiza para agradecer el apoyo electoral recibido en los comicios de 2025.

Durante su breve discurso, Milei recordó el respaldo obtenido en la ciudad y defendió el rumbo económico de su administración. “Quiero darles las gracias porque cuando tuvimos el traspié en septiembre, acá ganamos. Venimos cumpliendo todo lo que prometimos en campaña”, sostuvo ante los militantes. Y agregó: “Hemos aprobado el presupuesto con déficit cero. Esto es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”.

El Presidente también volvió a fijar plazos concretos para las reformas que impulsa. “Todas las promesas de campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”, aseguró, y adelantó el envío de nuevos proyectos al Congreso. Entre ellos, mencionó la reforma tributaria para reducir la presión fiscal y fomentar el crecimiento económico. “Queremos que baje la carga impositiva para que seamos más libres y podamos crecer”, explicó.

En materia de seguridad, Milei confirmó que durante las sesiones extraordinarias se tratará la baja de la edad de imputabilidad. “En la Argentina, el que las hace las paga”, enfatizó, en uno de los pasajes más aplaudidos de su intervención.

De cara a febrero, el mandatario anticipó más debates legislativos. “Ya tenemos dictamen para la Ley de Glaciares y para la Modernización Laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables que van a permitir que Argentina vuelva a ser grande nuevamente”, afirmó. Y cerró su mensaje con una consigna habitual: “No vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Que Dios bendiga a Mar del Plata. ¡Viva la libertad, carajo!”.

La agenda presidencial en la ciudad continuará con su participación en la Derecha Fest, un evento que reúne a referentes libertarios y conservadores con el objetivo de dar lo que denominan la “batalla cultural”. Allí se espera la presencia de figuras como Agustín Laje, Lilia Lemoine, Nicolás Márquez, Guillermo Montenegro y Sergio Figliuolo.

Además, el viaje incluye un capítulo personal. Según trascendió, Milei podría asistir a la obra teatral de Fátima Flórez, su expareja, quien confirmó públicamente la posibilidad de la visita. “Es muy fanático de mi trabajo y no quiere perderse el show”, aseguró la humorista.

Tras su estadía en Mar del Plata, el Presidente planea continuar con recorridas por distintas provincias del país. En la agenda cercana aparecen Mendoza, Jujuy y La Rioja, en una nueva etapa de contacto directo con militantes y simpatizantes.