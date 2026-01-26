Los representantes de San Carlos de Bariloche, Francesca Baruzzi Farriol (esquí alpino) y Franco Dal Farra (esquí de fondo) fueron elegidos como abanderados de la delegación argentina para la Ceremonia de Apertura de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Las Federaciones Deportivas Nacionales postularon a sus representantes en función de sus antecedentes, méritos y logros deportivos. A partir de esas postulaciones, la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino (COA) evaluó los perfiles de los candidatos y elevó la propuesta a la Mesa Directiva del COA, que aprobó la designación de ambos atletas olímpicos.

Francesca Baruzzi Farriol, de 27 años y oriunda de San Carlos de Bariloche, cuenta con una extensa trayectoria y experiencia en el esquí alpino a nivel mundial. Su debut en competencias internacionales se produjo en 2014 y, a lo largo de su carrera, ha logrado destacadas actuaciones en los principales escenarios. Entre sus resultados más relevantes se encuentra un Top 30 en slalom gigante en el Campeonato Mundial de Cortina d’Ampezzo 2021, sede que volverá a recibir al esquí alpino durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, y otro Top 30 en la prueba de slalom gigante de la Copa del Mundo de Kranjska Gora 2025.

En Beijing 2022 realizó su debut olímpico, donde obtuvo dos destacados Top 30 en las pruebas de slalom gigante y super-G, y además fue la abanderada de la delegación argentina en la Ceremonia de Apertura. Previamente, había representado al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016, logrando un meritorio décimo puesto en slalom.

Francesca Baruzzi

Por su parte, Franco Dal Farra comenzó su participación deportiva a nivel internacional en 2015 y se consolidó como uno de los referentes del esquí de fondo argentino. El barilochense de 25 años logró en 2026 un hito histórico al convertirse en el primer argentino en finalizar el exigente Tour de Ski, el certamen más importante del circuito de la Copa del Mundo de esquí nórdico, que se disputa en distintas sedes europeas a lo largo de una intensa semana de competencia. Además, fue el mejor sudamericano en los Campeonatos Mundiales de esquí nórdico de Trondheim 2025 y Planica 2023.

Milano Cortina 2026 marcará su segunda participación en Juegos Olímpicos de Invierno, luego de Beijing 2022, edición en la que además fue el abanderado de la delegación argentina en la Ceremonia de Apertura.

"El Tanito" Franco Dal Farra

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se desarrollarán del 6 al 22 de febrero y la delegación argentina contará con ocho representantes, que competirán en tres disciplinas: esquí alpino, esquí de fondo y luge.

Cabe recordar, que la Federación Argentina de Ski, Snowboard y Andinismo anunció la lista de atletas argentinos que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. Entre ellos se encuentra la neuquina Nahiara Díaz González en esquí de fondo, es de Caviahue, tiene 22 años recién cumplidos y en Beijing 2022 fue 83º en Sprint y 96º en 10 kilómetros clásico.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán y Cortina d'Ampezzo tendrán lugar del 6 al 22 de febrero, mientras que los Juegos Paralímpicos se llevarán a cabo del 6 al 15 de marzo, donde también habrá otro neuquino, Enrique Plantey. Más de 3.500 atletas de 93 países competirán por 195 medallas en 16 disciplinas olímpicas.

Habrá biatlón, bobsleigh, combinada nórdica, curling, esquí acrobático, esquí alpino, esquí de fondo, esquí de montaña, hockey sobre hielo, luge, patinaje artístico, patinaje de velocidad, patinaje de velocidad en pista corta, salto de esquí, skeleton y snowboard.