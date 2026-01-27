TAS levanta suspensión a futbolistas argentinos en Malasia

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) falló a favor de los futbolistas argentinos que representaron a Malasia (Rodrigo Holgado, Imanol Machuca y Facundo Garcés), por lo que podrán volver a jugar de manera inmediata.

Los tres jugadores argentinos, sumados a otros cuatro que defendieron la camiseta del seleccionado asiático, habián recibido una suspensión de 12 meses y una multa de 2000 francos suizos cada uno por una supuesta falsificación de documentos para jugar con ese seleccionado.

Ellos habían sido convocados para el partido contra Vietnam en junio de 2025, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de la AFC 2027. Además, la Federación de Fútbol de Malasia también fue sancionado por la FIFA, que le dio tres partidos por perdidos y le aplicó una multa de casi medio millón de dólares.

Imanol Machuca, ¿volverá a Vélez Sarsfield?

Ahora, con la resolución del TAS, los siete jugadores involucrados (además de los argentinos también hay que contar a Gabriel Felipe Arrocha, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano) podrán volver a las canchas de manera oficial.

Machuca, que al momento de la sanción jugaba para Vélez, regresó en diciembre pasado a Fortaleza, que descendió a la Serie B, pero minutos después de que se conociera la noticia a su favor publicó una historia de Instagram con la camiseta del Fortín, lo que generó revuelo en los hinchas.

Por su parte, Garcés podrá volver a jugar en Alavés de España, en la primera división del fútbol español, mientras que Holgado es parte del plantel de América de Cali y estará a disposición de su entrenador.