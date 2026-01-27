A pocos días del comienzo de la 13° edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, que se realizará en Neuquén Capital del 5 al 8 de febrero, ya hay 12 finalistas para presentarse en el escenario mayor los días de fiesta. Los cantantes y las bandas participaron del Pre Confluencia y fueron seleccionados para que las personas y el jurado los voten y elijan para subir al escenario.

La final será del 3 al 4 de febrero, dándole la oportunidad a artistas locales y regionales de mostrarse y de que el público decida. El martes 3 subirán al escenario LadyBel, D5, Panóptico, Erika Sofía, Dahy Galeassi y Nube; en tanto que el miércoles 4 lo harán: Kala, Ninio Condenado, Klown, Ñuke Mapu, Magdalena Vitale y Belu Missón.

Luego de estos shows, se definirá quién es el afortunado para presentarse en el gran escenario del 5 al 8 de febrero.

Entrevista con una de las seleccionadas

Una de las artistas finalistas es Magdalena Vitale, cantante y compositora, quien dialogó en Verano de Primera, transmitido por Canal de Noticias 24/7 sobre su carrera y la experiencia del Pre Confluencia. En el programa comentó que es un hermoso reconocimiento como neuquina que recién se asienta en la ciudad.

"Es hermoso y caótico, hace meses vivía en Chile, antes en La Plata, estoy recién llegada y no tenía armada ni banda acá", contó.

La joven volvió a la ciudad por motivos personales que la obligaron a regresar al Alto Valle y considera que era mucho mejor para su proyecto, ya que está más cerca de Buenos Aires donde está creando su música.

Relató que al certamen de la Fiesta de la Confluencia se inscribió sin muchas expectativas y sin siquiera saber si conseguiría músicos para que la acompañen en la presentación. "Mi música no es como virtuosa pero es muy específica", detalló. Hace tan solo días se enteró que fue seleccionada y de inmediato se puso en búsqueda de los músicos, ya que el proyecto es de ella y no cuenta con una banda en la ciudad. Su equipo ahora lo integra Germán Apablaza en batería y Santiago Díaz en armonías y bajo.

La joven artista comenzó su formación de cantante en Neuquén, en una reconocida escuela musical de la ciudad y la pasión de presentarse en los escenarios nació desde chica en Magdalena.

"Algo en el mundo del arte de buscar sentirme yo misma, más libre conmigo, pudiendo expresarme en un escenario. Di mil vueltas hasta que terminé reconociendo que quería hacer música", contó que previamente estudió Comunicación Social en La Plata, mientras hacía música y soñaba con dedicarse a ello.

Tras aceptar que quería hacer algo más que la profesión que estudió, se encaminó a estudiar música en la Universidad de Quilmes, momento clave de su vida donde cuenta que sintió que su sueño estaba más realizado y alineado a ella.

En cuanto a su mirada musical, explicó que se inspira de fuentes muy diversas que incluyen desde el folklore y líricas para enviar mensajes, hasta lo que es más experimental y moderno, relacionado con las texturas sonoras.

"Me nutro bastante de lo que me conmueve en las líricas y de lo que me conmueve de los que hacen un laboratorio sonoro y escuchan los sonidos hasta que dicen mirá que bien que suena esto. Correrme quizá un poco de la lógica de la construcción más tradicional", aseguró Magdalena.

Agregó que siente que desde que comenzó a hacer su propia música, sin otras personas, inició un viaje personal de búsqueda de lo que la identifica y moviliza.

En el programa comentó que para su presentación del Pre Confluencia está planificando su vestimenta y la puesta en escena, ya que es un escenario grande que debe representarla tanto a ella como a su música.

Magdalena adelantó que en los próximos meses lanzará su segundo EP y que en este certamen aprovechará a presentar algunas canciones nuevas que forman parte de este disco, para brindar un anticipo al público. "Mi mundo es entre lo orgánico y lo digital, ponemos pistas que construyen clima y arriba tocamos", sostuvo.

La música de la joven artista puede encontrarse en sus redes sociales, donde la buscan como Magdalena Vitale en Spotify, Youtube e Instagram. Además el 3 y 4 de febrero se puede ir a disfrutar de los músicos regionales, con entrada libre y gratuita, en la Isla 132, palpitando el inicio de otra Fiesta Nacional de la Confluencia.

Mira la nota completa: