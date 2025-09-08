Tres provincias patagónicas vivieron partidos definitorios

El pasado fin de semana se disputaron cotejos correspondientes al Torneo Anual Clasificatorio que organiza la Federación Patagónica de Fútbol, los cuales cada ganador de las provincias de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego accederá la Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, certamen que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través del Consejo Federal.

Por los partidos de ida de las semifinales de Río Negro, en Choele Choel, Sportsman Club de esa localidad del Valle Medio igualó 1 a 1 con Unión Alem Progresista de Allen. Hugo Sánchez marcó para los del alto valle, mientras que Ramiro Espíndola anotó para el local.

El equipo titular de Unión de Allen que rescató un empate en Choele Choel ante Sportman. Foto: Radio Municipal 96.5 de Luis Beltrán

En tanto, en Villa La Angostura, en la cancha del Polideportivo Municipal Andrés Martin, Deportivo Angostura que milita en la Liga de San Carlos de Bariloche se impuso de Deportivo Independiente de Río Colorado por 2 a 1. Doblete del correntino Gonzalo González para los neuquinos. el empate transitorio lo señaló Antonio Erburo. El resultado significa el partido 19 en forma consecutiva sin derrotas en lo que va de 2025, entre torneos locales y regionales, consolidando un momento único para la institución.

Por las finales provinciales, también partidos de ida, en Río Gallegos, Unión Petroleros Privados de la capital de Santa Cruz superó por 3 a 2 a Independiente de Puerto San Julián.

En la isla de Tierra del Fuego, en la capital Ushuaia, los locales de Cocol Fútbol Club cayeron 3 a 0 ante Unión Santiago de Río Grande.