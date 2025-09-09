Bolivia y Brasil se enfrentarán esta noche desde las 20.30 en el Estadio Municipal de El Alto, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos. El duelo tiene un condimento especial: mientras la Verde se juega su última carta para soñar con el repechaje, el equipo de Carlo Ancelotti buscará cerrar el camino clasificatorio con una victoria en la siempre complicada altura paceña.

El conjunto dirigido por Óscar Villegas llega con 17 puntos, apenas uno menos que Venezuela, y mantiene viva la ilusión de llegar a marzo de 2026 para disputar el repechaje. Para lograrlo, deberá derrotar a Brasil y esperar que la Vinotinto no sume de a tres frente a Colombia en el Clásico de la Frontera. Un escenario difícil, pero que en La Paz se vive con esperanza y tintes de hazaña.

Por su parte, Brasil afronta este compromiso ya clasificado y con una gran novedad: será la primera vez que Carlo Ancelotti dirija en la altura boliviana. Consciente del desgaste físico que provoca jugar a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, el técnico italiano ensayó una preparación especial y apostó por una rotación, dejando afuera a figuras como Neymar, Vinicius y Rodrygo. Pese a ello, la Verdeamarela llega entonada tras golear 3 a 0 a Chile en el Maracaná y quiere ratificar la levantada con la mira puesta en el Mundial.

La última vez que Bolivia llegó con chances de clasificación a la última fecha fue en 1994. Hoy, 30 años después, la ilusión vuelve a encenderse en la altura, con el empuje de su gente y la expectativa de hacer historia ante una potencia mundial.

Probables formaciones

Bolivia: aún sin confirmar. DT: Óscar Villegas.

Brasil: Allison; Santos, Gabriel, Marquinhos, Wesley; Bruno Guimarães, Andrey Santos, Gabriel Martinelli, Raphinha, Estevao y Joao Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Datos del partido