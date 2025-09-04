Por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026, Brasil terminó goleando a Chile 3 a 0 en la ciudad de Río de Janeiro con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera y la ausencia ruidosa de Neymar.

Se esperaba un trámite con dominio pleno del seleccionado local ante un rival golpeado por su eliminación prematura de la pelea, dando el primer paso de una reconstrucción deportiva que se deberá extender mucho más allá que al simple recambio de nombres.

Los pentacampeones hicieron un unipersonal a partir de la posesión, cercana al 70% durante todo el primer tiempo, sin sufrir ningún intento en contra de su propia valla.

Estevao, Raphina, Martinelli y Joa Pedro presuponen un flujo ofensivo garantizado, pero la claridad no le fluye hace tiempo a Brasil que logró abrir el marcador a los 38, a través del ex Palmeiras y nuevo delantero del Chelsea que terminó empujando de media tijera una buena jugada, a pura pared, desde la izquierda del ataque.

Pudo haber sido peor para Chile en la primera mitad. Encima Guillermo Maripán vio la roja a los 45 minutos por infracción sobre Wesley. El árbitro Herrera sancionó con expulsión, pero a instancias del VAR terminó rectificando y los visitantes seguirán jugando con 11.

Lo terminó goleando

Para el arranque del complemento, Chile buscó adelantarse en el campo de juego y en los primeros minutos lo logró. Brasil se aplacó y comenzaron a escucharse silbidos en un Maracana que no se llenó.

Ancelotti tomó nota y movió el banco. El ingreso de Luiz Henrique revolucionó todo el ataque y en una ráfaga se consumó la goleada. Luca Paqueta, al minuto de haber ingresado marcó el segundo a los 26 y Bruno Guimaraes hizo lo propio a los 30, ambos al término de una gran jugada individual de Henrique.

Acciones del segundo tiempo

90+1 Minutos del ST. Brasil golea y se termina el partido. Se le va el partido a Chile sin patear al arco. Último, eliminado, La Roja tiene que volver a empezar de cero.

34 Minutos del ST. Cambio en Brasil. Ingresó Richarlison por Raphina.

32 Minutos del ST. Doble cambio en Chile. Ingresó Rodrigo Echevarría por Loyola y Lucas Assadi por Cepeda.

30 Minutos. Gol de Brasil, Bruno Guimaraes. Enorme jugada de Luiz Enrique nuevamente. Desde el banco saltó para revolucionar todo el ataque del dueño de casa.

26 Minutos del ST. Gol de Brasil. Paqueta. Gran jugada de Luiz Henrique del centro a la derecha, centro al segundo palo y el jugador del Wes Ham llegó para empujarla con la cabeza sobre la línea.

25 Minutos del ST. Otro doble cambio en Brasil. Ingresó Lucas Paqueta por Martinelli y Kaio Jorge por Pedro.

21 Minutos del ST. El Maracana, que tiene un gran marco, pero que no agotó entradas, reprueba el segundo tiempo del dueño de casa. Chile controla la pelota, pero le cuesta muchísimo generar peligro.

20 Minutos del ST. Doble cambio en Brasil. Ingresó André Santos por Casemiro y Luiz Henrique por Estevao.

17 Minutos del ST. Chile no genera peligro, pero el trámite es mucho más parejo que en el primer tiempo.

13 Minutos del ST. Primer cambio en Chile. Salió Bereton e ingresó Gonzalo Tapia.

9 Minutos del ST. Remate de Martinelli desde afuera del área, al término de una buena jugada colectiva de Brasil.

5 Minutos del ST: Chile busca jugarlo unos metros más adelantado.

22:39 Comenzó el segundo tiempo

Acciones del primer tiempo

45+7 Minutos. Dura infracción de Casemiro a Loyola. El mediocampista de Brasil se salva de una sanción de tarjeta roja.

Casemiro debió ver la roja por su pisotón a Loyola.

45 Minutos. Expulsado Maripán en Chile. Malas noticas para el visitante que es superado en todos los sectores y jugará el complemento con un hombre menos. El VAR llama al juez Herrera, quien finalmente rectifica su decisión y sólo le muestra la amarilla al defensor del visitante. Zafa La Roja que no la pasa para nada bien.

38 Minutos. Gol de Brasil. Estevao. A pura pared progresó Brasil por la izquierda y el nuevo jugador del Chelsea terminó empujando de media tijera para poner al equipo dueño de casa en ventaja.

34 Minutos. Chile resiste. El paso de los minutos le quitó intensidad a Brasil que sigue siendo mucho más en el campo de juego, pero el 0 a 0 no se mueve.

27 Minutos. Posesión del 66% para la Selección de Brasil.

24 Minutos. Resiste Chile. Lo domina Brasil, pero por ahora sin poder convertir sobre el arco visitante. Chile todavía no pateó al arco de Brasil.

6 Minutos. Gol anulado a Brasil. Off side de Casemiro en un tiro libre que cayó en el área visitante a modo de centro. El mediocampista cabeceó preciso, pero partió en posición indebida.

21:31 Comenzó el partido en el Marcana.

Formaciones

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli; Matheus João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Chile: Lawrence Vigouroux; Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Iván Román; Fabián Hornazabal, Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Gabriel Suazo; Lucas Cepeda, Alexander Aravena, Ben Bereton. DT: Nicolás Córdova.

La previa

El andar de la Selección pentacampeona del mundo eran tan irregular que la Confederación fue en búsqueda del experimental Carlo Ancelotti para enderezar el timón. “Carletto” lo logró de inmediato, pero quedó claro que rápidamente impuso sus reglas que no se resumen solamente a lo que sucede dentro del campo de juego.

Nombres de jerarquía, en el vecino país hay de sobra. El ex entrenador del Real Madrid no carece de material, como si lo hace su rival de esta noche. Pero a veces… mucho es tan problemático como poco.

Neymar y una ausencia más en la Verdeamarela

Las lesiones, su presencia en el fútbol de Arabia Saudita y su aspecto físico desmejorado, quitaron a Neymar de la marquesina sin mayores objeciones, pero el “10” volvió a su país, se puso de nuevo la camiseta del Santos, y aunque su rendimiento sigue están lejos de la súper estrella mundial que supo ser, sigue siendo Neymar.

Por eso, su ausencia en la última convocatoria llamó la atención y desde el cuerpo técnico salieron a explicar que se debía a una cicatriz de un viejo desgarro.

El futbolista lo desmintió públicamente, jugó con normalidad en el club después de conocerse la lista definitiva de convocados para esta doble fecha y se desató un conflicto impensado que abre expectativas en torno a la reacción del público en el estadio.

A favor de Ancelotti, se juega en el Maracaná, una plaza no demasiado fanática por “Ney”.

Chile, en búsqueda de la levantada sin Gareca

Chile, por su parte, está último, fue el primer eliminado y no irá a la Copa del Mundo por tercer certamen consecutivo. Ya sin Ricardo Gareca en el banco, asumió interinamente Nicolás Córdova, quien además de pedir cambios en torno a la Selección, tomó la decisión de no llamar más a los últimos exponentes de sus campeones de América. Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Charles Aránguiz no formarán parte de este ciclo, que por ahora es sólo de dos partidos.

Pese a todo ellos, el campo de juego estará repleto de figuras. Las probables formaciones anuncian nombre espectaculares, sobre todo el lado del dueño de casa.