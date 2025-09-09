¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 09 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Venezuela, por su primera vez en un Mundial en el clásico ante Colombia: hora y TV

La Vinotinto recibe al combinado cafetero en Maturín desde las 20.30. Los dirigidos por Fernando Batista necesitan ganar para soñar con la primera Copa del Mundo de su historia

Por Marcelo Figueroa
Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 10:13
Salomón Rondón y James Rodríguez, las dos grandes figuras del Clásico de la Frontera

Venezuela y Colombia cierran esta noche su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos. El encuentro, válido por la última fecha, se jugará desde las 20.30 en el Estadio Municipal de Maturín y promete emociones fuertes en una nueva edición del Clásico de la Frontera.

La Vinotinto llega con la obligación de sumar de a tres. Tras caer ante Argentina en la jornada pasada, el conjunto de Fernando Batista necesita un triunfo para asegurar su lugar en el repechaje, sin importar lo que suceda entre Bolivia y Brasil. Un empate o una derrota lo dejarían sin chances de disputar el Mundial, lo que mantiene en vilo a todo el país.

En el final de su quinto proceso de Eliminatorias, Rondón buscará liderar a Venezuela al Mundial. (Foto: Reuters)

Del otro lado, Colombia ya tiene el boleto asegurado. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo recuperó confianza luego de golear 3 a 0 a Bolivia en Barranquilla y ahora afronta el partido con la tranquilidad de la clasificación en el bolsillo, aunque con el condimento especial de poder dejar afuera a su clásico rival.

El historial y el contexto le agregan tensión al choque fronterizo. Venezuela, única selección sudamericana que nunca jugó un Mundial, se aferra a la ilusión con Salomón Rondón como bandera, mientras que los cafeteros buscarán cerrar las Eliminatorias con una sonrisa y darle rodaje a sus figuras, entre ellas James Rodríguez y Luis Díaz.

Probables formaciones

  • Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

  • Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

  • Hora: 20.30

  • TV: D Sports

  • Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

  • VAR: Wagner Reway (Brasil)

  • Estadio: Municipal de Maturín

