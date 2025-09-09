Venezuela y Colombia cierran esta noche su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos. El encuentro, válido por la última fecha, se jugará desde las 20.30 en el Estadio Municipal de Maturín y promete emociones fuertes en una nueva edición del Clásico de la Frontera.

La Vinotinto llega con la obligación de sumar de a tres. Tras caer ante Argentina en la jornada pasada, el conjunto de Fernando Batista necesita un triunfo para asegurar su lugar en el repechaje, sin importar lo que suceda entre Bolivia y Brasil. Un empate o una derrota lo dejarían sin chances de disputar el Mundial, lo que mantiene en vilo a todo el país.

En el final de su quinto proceso de Eliminatorias, Rondón buscará liderar a Venezuela al Mundial. (Foto: Reuters)

Del otro lado, Colombia ya tiene el boleto asegurado. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo recuperó confianza luego de golear 3 a 0 a Bolivia en Barranquilla y ahora afronta el partido con la tranquilidad de la clasificación en el bolsillo, aunque con el condimento especial de poder dejar afuera a su clásico rival.

El historial y el contexto le agregan tensión al choque fronterizo. Venezuela, única selección sudamericana que nunca jugó un Mundial, se aferra a la ilusión con Salomón Rondón como bandera, mientras que los cafeteros buscarán cerrar las Eliminatorias con una sonrisa y darle rodaje a sus figuras, entre ellas James Rodríguez y Luis Díaz.

Probables formaciones

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista .

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.