“Chile no te olvida”: el gesto de los hinchas a Bielsa antes del duelo con Uruguay

Marcelo Bielsa dejó una huella imborrable en el fútbol chileno. Aunque pasaron más de 13 años desde su salida, los hinchas de La Roja siguen reconociendo su trabajo y lo hicieron sentir en la antesala del choque entre Chile y Uruguay por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Un grupo de simpatizantes locales se acercó al hotel de Santiago donde se hospeda la delegación uruguaya y desplegó una bandera con un mensaje claro: “Gracias, Marcelo Bielsa. Chile no te olvida”. El gesto emocionó a quienes aún recuerdan el proyecto que llevó al combinado trasandino a recuperar competitividad y a regresar a una Copa del Mundo tras 12 años de ausencia.

El rosarino dirigió a Chile entre 2007 y 2011, logrando la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, donde su equipo superó la fase de grupos y cayó en octavos de final frente a Brasil. Bajo su conducción, potenciaron su nivel figuras que luego integrarían la llamada Generación Dorada, como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Charles Aránguiz.

Sin embargo, fiel a su estilo reservado, Bielsa no detuvo su marcha para agradecer ni responder al saludo de los hinchas. No es una novedad: su relación con la prensa y con el público siempre fue distante, aunque su legado en el fútbol chileno se mantiene intacto.

Mientras Uruguay ya aseguró su lugar en el Mundial de Norteamérica 2026, Chile, con Nicolás Córdova como técnico interino, se jugará el honor en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Ya sin chances de clasificación, busca despedirse con un triunfo ante el DT que alguna vez cambió su historia.