El pasado sábado, Salvador Passadore, jugador de la categoría M19 del Santa Fe Rugby Club, falleció a los 18 años tras un accidente vial sobre la Autovía Nacional 19, cerca de Colonia San José, en Santa Fe. La tragedia ocurrió cuando la camioneta en la que viajaba como acompañante impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz. Además de Passadore, otros tres jugadores que se trasladaban en el mismo vehículo resultaron heridos y fueron derivados al Hospital José María Cullen para recibir atención médica.

El director del hospital, Bruno Moroni, ofreció un parte médico actualizado donde detalló que los tres jóvenes presentan politraumatismos, pero ninguno corre riesgo de vida. “Uno de los jóvenes llegó con una herida cortante en la región frontal, que requirió sutura por parte de un cirujano plástico. Luego de permanecer en observación, se mantuvo clínicamente estable y ya recibió el alta médica para controles ambulatorios”, explicó Moroni.

Otro de los jugadores sufrió una lesión en el párpado superior derecho, también tratada con sutura, y una fractura en una apófisis transversa a nivel dorsal. Actualmente, está internado en sala general, hemodinámicamente estable y con buena tolerancia al dolor. Se le practicó una resonancia magnética para descartar daños en tejidos blandos.

El tercer paciente presenta una fractura menor en una apófisis transversa de la zona lumbar. Su estado es similar al del segundo joven, permaneciendo estable y bajo estudios por imágenes.

Moroni destacó que las lesiones son de baja magnitud y que se prevé una recuperación mediante tratamiento ambulatorio. Subrayó además la importancia del uso del cinturón de seguridad al afirmar: “El uso de los cinturones fue determinante para que el desenlace no fuera aún más dramático”.

Cómo fue el accidente

El accidente sucedió alrededor de las 17 horas cuando el grupo regresaba de una jornada deportiva en Rafaela. El impacto fue tan fuerte que causó daños severos en la camioneta y el camión, aunque el conductor del transporte de carga no sufrió lesiones. Sobre el hecho, el chofer declaró: “Yo iba despacio. Sentí el golpe y el camión se me movió. No entendía qué pasaba”.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal policial y servicios de emergencia para asistir a los heridos y restablecer la circulación, que estuvo interrumpida por más de tres horas. La Policía de Seguridad Vial recomendó utilizar rutas alternativas como la Provincial 6 y la Ruta 70.

La muerte de Passadore generó conmoción en la comunidad del rugby santafesino. El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, expresó su pesar en redes sociales: “Todo mi apoyo y cariño para la familia, la M19 y mi club Santa Fe Rugby ante la dolorosa partida de Salva”.

Los restos de la camioneta fueron retirados mientras continúan las pericias para esclarecer las circunstancias del siniestro. Hasta el momento no se han informado imputaciones ni resultados de alcoholemia.