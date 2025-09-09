En una reciente charla en Miami, Iván Tapia, mediocampista y capitán de Barracas Central, vivió un momento inolvidable con Lionel Messi, quien demostró su pasión por el fútbol argentino y sorprendió al hablar sobre River Plate.

Tapia relató que Messi lo recibió con mucha humildad y lo invitó a quedarse a charlar. “Me dijo: ‘Vení a saludarme’. Estaba sentado en el banco, me pidió que me quedara y hablamos un rato. Ese momento fue impresionante y habla de lo grande que es”, contó el jugador del Guapo en diálogo con ESPN.

Lo que más llamó la atención fue la referencia de Messi a un partido histórico para River: la eliminación frente a Platense en el Monumental durante los cuartos de final del Torneo Apertura, que se definió en tanda de penales. Tapia explicó: “Charlamos de todo. Yo no sabía que miraba nuestro fútbol y me sorprendió porque me habló del partido de River contra Platense, en el Monumental cuando River quedó eliminado”.

Además, Messi mencionó a otros equipos del torneo local como Riestra, destacando la dificultad que representan para sus rivales. Tapia agregó: “Me dijo: ‘Mirá Platense, tiene que meterle porque cualquiera puede llegar. Mirá Riestra cómo complica los partidos’. Me llamó mucho la atención porque el tipo puede estar haciendo otra cosa y mira nuestro fútbol. Eso habla de lo enorme que es”.

La ilusión de la hinchada

La revelación causó furor entre los hinchas de River en las redes sociales, donde celebraron que Messi siga tan de cerca el desempeño del Millonario. En la plataforma X, algunos usuarios afirmaron con humor y admiración que “todo el mundo sabe que Messi es gallina” y que “siempre tiene elogios para River”.

Messi habló de River y Platense en una charla íntima

La relación especial de Messi con River no es nueva. A pesar de ser oriundo de Rosario y haber surgido en Newell's, el rosarino siempre tuvo como ídolo a Pablo Aimar, ex 10 del Millonario, lo que lo acercó sentimentalmente al club de Núñez.

Un momento emblemático ocurrió el 20 de diciembre de 2015, en la final del Mundial de Clubes entre River y Barcelona. Tras anotar el primer gol del partido, Messi evitó celebrar y levantó su brazo en señal de respeto hacia los hinchas de River, un gesto que fue interpretado como una muestra de admiración y respeto hacia su equipo del corazón.